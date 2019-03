El nuevo paro de la EMT deja a miles de usuarios sin servicio

El nuevo paro parcial de los buses de la EMT, iniciado a partir de las ocho de la mañana y que durará hasta las diez para tener continuación por la tarde entre las 18:00 y las 20:00 horas, está afectanto a miles de usuarios del transporte público palmesano.

Fuentes sindicales han indicado que el paro ha sido secundado en su totalidad por los 112 chóferes que no tenían adscritos servicios mínimos. A partir de las diez de la mañana los atobuses se están incorporando a las líneas que tienen asignadas, aunque el servicio probablemente no se normalizará hasta pasadas las once.

En las paradas de la Plaza de España, Porta de Sant Antoni y las situadas frente al Corte Inglés de las Avenidas, se ha observado menor presencia de usuarios que el pasado lunes. Esta circunstancia se debe, según miembros del comité de huelga, a que los usuarios del transporte público en esta ocasión o bien han modificado el horario o han buscado alternativas.

En la parada de taxis de la plaza de España se ha repetiodo la escena del pasado lunes, en los que ha habido momentos que no había ningún vehiculo de transporte público disponible debido a la maur demanda.

Como en la jornada del lunes, empresa y trabajadores han fijado servicios mímimos del 28%, por lo que, de los 156 autobuses que han salido esta mañana de las cocheras para cubrir los servicios, solo 44 no se pueden sumar al paro, por lo que se garantiza que pase un autobús de cada tres por las paradas, excepto en la línea 2 de circunvalación, la 9 de Son Espanyol y la 34 de Son Espases-es Rafal, en las que no hay mínimos.

Por el contrario, en las lineas 28 de Son Llàtzer, 20 y 33 de Son Espases y la 18 de Son Riera se cubrirán todos los servicios.

A las 11:00 horas está previsto que se celebre en Cort una reunión entre el alcalde, Antoni Noguera, y los miembros del comité de empresa, a la que también asistirá el concejal de Movilidad, Joan Ferrer, con el fin de intentar desconvocar las movilizaciones. En caso contrario los paros continuarán, además de esta tarde entre las 18:00 y 20:00 horas, el próximo viernes.

Para el lunes se ha convocado una huelga general de 24 horas.