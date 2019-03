Seguimiento "masivo" de la huelga de la EMT: El 70% de los buses no ha circulado

El portavoz del comité de huelga de la EMT, Gregorio Casas, ha afirmado que el primer paro parcial previsto en protesta por la convocatoria de un bolsín de trabajo en el que solo se tienen en cuenta méritos "se ha seguido prácticamente al cien por cien". En concreto, desde el comité de empresa se ha indicado que, de los 156 autobuses que han salido esta mañana de las cocheras para cubrir los servicios previstos, si se eliminan los 44 que estaban de servicios mínimos (el 28%, según lo pactado con la empresa), la totalidad de los 112 que podían secundar el paro "lo han hecho todos menos tres".

Por ello, desde el comité de empresa, su presidente ha reiterado su afirmación de esta mañana en el sentido de que están "muy contentos de la respuesta de los trabajadores", por lo que "ahora toca a la dirección el mover ficha".

Por su parte, desde la dirección de la empresa pasadas las once de la mañana han hecho un balance del seguimiento de estos primeros paros, afirmando que han afectado "al 37% de la plantilla". Según esta versión a lo largo de la mañana "se han visto afectados 88 servicios, cifra que supone el 37% del total de la plantilla que trabaja en el turno de mañana". Se afirma asimismo que "estaban convocados a la huelga 236 trabajadores", aunque no se especifica si en esta cifra solo se contabilizan los servicios de mañana o también se incluyan los de tarde.

Sea como sea, desde las ocho de la mañana los autobuses de la EMT no no realizaron servicios, excepto los 44 de los 156 a los que se les ha asignado servicios mínimos. En las líneas 28 de Son Llàtzer, la 33 y 20 de Son Espases y la 18 de Son Riera, no se han notado los paros puesto que se cobrieron todos los servicios previstos con los mínimols. En las demás, excepto en la 12 de circunvalación, 9 de Son Espanyol y la 34 de Son Espases-Es Rafal, en las que no hay servicio durante estas dos horas, había aproximadamente un autobús cada tres servicios.

Lo anterior es lo que ha ocurrido con los usuarios que estaban esperando en la Porta de Sant Antoni el autobús de la línea 8 de Son Roca. A partir de las ocho, dos de los servicios previstos han sido anulados y los autobuses retirados a cocheras. Las aproximadamente 20 personas que aguardaban en la parada, han subido al tercero, con el cartel de servicios mínimos. El retraso en relación a un día "normal" en esta ha sido en este caso de 20 minutos.

En otras líneas con menos frecuencias, no obstante, las esperas de los usuarios en la parada, ha podido alcanzar entre una hora y hora y media.

Los autobuses no han parado "en seco" a partir de las ocho de la mañana, sino que han transportado a los pasajeros que llevaban hasta paradas céntricas, como la Porta de Sant Antoni o la Plaza de España, aunque ya no recogían más pasajeros. De ahí que a las 8,30 horas, se hayan podido ver autobuses sin servicios mínimos con pasaje. No obstante, la mayoría, excepto tres, una vez que han descargado a todos los pasajeros que han llevado, se han sumado al paro.

A medida que los buses se sumaban al paro eran retirados a las cocheras o al polígono de Son Güells, Son Oms, Son Moix, el Nou Llevant o Son Moix, por lo que no se han producido aglomeraciones ni problemas significativos de tráfico en las calles de la ciudad ni en las paradas. Esta circunstancia ha sido confirmada desde el centro de control de tráfico de Sant Ferran, desde donde se ha infoermado que, durante las dos horas que ha durado el primer paro de la mañana no ha habido "problemas significativos" y el tráfico ha sido como el de cualquier lunes.

Los taxistas han realizado a lo largo de la mañana trabajo extra. En la parada de la plaza de España, un gran número de personas aguardaban la espera de un taxi, en especial para dirigirse al areopuerto. El número de vehículos no daban abasto para cubrir los servicios. Pasadas las nueve, cada taxi que llegaba a la parada era cogido inmediatamente por un cliente.

En las líneas que dan servicio al aeropuerto el seguimiento de la huelga ha sido también del 100%, lo que ha provocado largas colas y esperas de pasajeros debajo de las maquesinas de las paradas de los buses.