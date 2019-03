Seguimiento "masivo" del paro de la EMT

El portavoz del comité de huelga de la EMT, Gregorio Casas, ha afirmado que, a falta de datos más concretos que se tendrán sobre las once de la mañana, el primer paro parcial convocado en protesta por la convocatoria de un bolsín de trabajo en el que solo se tienen en cuenta méritos "está siendo seguido casi al cien por cien". Casas ha afirmado asimismo que "estamos muy contentos de la respuesta de los trabajadores", por lo que "ahora toca a la dirección el mover ficha".

Desde las ocho de la mañana los autobuses de la EMT no realizan servicios, excepto los 44 de los 156 a los que se les ha asignado servicios mínimos. En las líneas que comunican con Son Llàtzer (28) y Son Espases33 y 20, al igual que la de Son Riera (18) no se notarán los paros puesto que se cubren todos los servicios previstos. En las demás, excepto en la 12 de circunvalación, 9 de Son Espanyol y la 34 de Son Espases-Es Rafal, en las que no hay servicio durante estas dos horas, habrá aproximadamente un autobús cada tres servicios.

Lo anterior es lo que ha ocurrido con los usuarios que estaban esperando en la Porta de Sant Antoni el autobús de la línea 8 de Son Roca. A partir de las ocho, dos de los servicios previstos han sido anulados y los autobuses retirados a cocheras. Las aproximadamente 20 personas que aguardaban en la parada, han subido al tercero, con el cartel de servicios mínimos. El retraso en relación a un día "normal" ha sido en este caso de 20 minutos.

A medida que los buses se suman al paro son retirados a las cocheras o al polígono de Son Güells, Son Moix, el Nou Llevant o Son Moix, por lo que no se han producido aglomeraciones ni problemas significativos de tráfico.