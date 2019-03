Los bares Central, España y Flexas, establecimientos emblemáticos

Los bares Central, España y Flexas, así como Can Pep del Molinar, la Bodega La Rambla, el Café Can Salat y Can Eduardo son ocho de los 14 locales que pasarán a engrosar el catálogo de establecimientos emblemáticos de la ciudad que, con la actualización que se aprobará en el pleno de la póxima semana, incluirá un total de 90 locales.

A los anteriores se sumarán también el Colmado Santo Domingo, la Cuchilleria Amengual, Encuadernaciones Reinés, el Fornet de sa Soca por sunueva ubicación en un local catalogado y por su actividad singular, Gelats Paco, Mercería Nadal y las Tapicerías Hernández.

Por contra, tal como ha explicado la concejala de Comercio y Trabajo de Cort, Joana Maria Adrover van a perder la condición de establecimiento emblemático Los Oficios Terrestres por haber modificado su actividad inicial por la que fue incluido en el listado eliminando la peluquería, y el Palacio del Calzado debido al cierre del negocio.

La modificación del catálogo ha sido aprobado por unanimidad en la comisión del pleno celebrada esta mañana. De esta forma, los 78 establecimientos emblemáticos incluidos en el listado aprobado el año pasado, se suman 14 altas y dos bajas, por lo que el total será de 90. Los criterios para la inclusión de las activicades en este listado se revisan anualmente.