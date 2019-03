Artistas circenses reclaman un concurso público para gestionar Can Ribas

La fábrica de Can Ribas, en La Soledat.

La fábrica de Can Ribas, en La Soledat. M. Mielniezuk

Nou Circ Social Illes Balears ha reclamado un concurso público para dar uso a Can Ribas, proyecto municipal para crear una sede del mundo del circo en esta antigua fábrica de La Soledat.

Esta organización ha emitido un comunicado en el que denuncia el trato preferente que el partido Més per Palma ha dado a la Associació de Professionals del Circ de Balears (Apcib), ya que acusa a ambos de excluir de las conversaciones llevadas hasta ahora a otros agentes del sector.

Sobre la jornada reivindicativa que la Apcib celebró el pasado sábado en Can Ribas, Nou Circ también ha querido destacar que no participaron en esta protesta y que en ella no estuvo representado todo el mundo del circo.

"Nos entristece que sea la política la que hable de participación y cree estas divisiones en el sector, nos entristece que se invisibilicen a agentes y asociaciones del sector y que no se dé el apoyo a todas por igual", añade el comunicado de esta entidad.

"Solicitamos la reconducción de este proyecto con un proceso de participación abierto a todo el sector del circo, a todas las asociaciones del sector, para el diseño y futura gestión de todos los espacios públicos en general, con rotación, concurso y participación", reclama.