Un alumno de educación especial en El Ram: "¡Madre mía, cómo marea!"

Un millar de alumnos de centros de educación especial y colegios cercanos se divierte en el Ram

Más explícito no podía ser Joan Antoni: "¡Madre mía, cómo marea esto!", dijo tras subirse "tres veces seguidas" al Flic Flac. Era uno de los alrededor de 80 alumnos del centro de educación especial de Son Ferriol que ayer acudieron a la feria del Ram. "Demasiado para mí", afirmó su compañera Pilar después de probar esta misma atracción. También se montó en la Cárcel –"no es tan bestia"–, el Ratón –"más tranquilito"– y The Limit –"muy bueno"– durante un día en el que más de un millar de estudiantes de Palma pudieron divertirse gratis en el Ram.

La mayoría eran alumnos de centros de educación especial y de los colegios cercanos a la feria situada en Son Fusteret, como el de Son Oliva, de donde proceden los pequeños de cinco años Etien, Helena, Miguel y Elena, todos ellos equipados con los globos que les regalaron en el Tren de la Alegría. Además de la gratuidad de las atracciones y los obsequios, también podían "merendar", tal como señaló Xisca, de Asnimo, sobre lo que más le gustó de esta jornada lúdica (vea las imágenes).

Su compañero Marín prefería "el Rápido", según respondió tras enumerar que también se había subido en el Látigo y el Pulpo. De las atracciones escogidas por Sally Simonet, "la Rana es la mejor, ya que no te esperas el momento en el que baja de golpe", algo que no apetece probar a Andrea, como tampoco el resto de la oferta. "No me gusta la feria", zanjó sincera esta alumna de Son Ferriol.

No era una mañana cualquiera para los feriantes, ya que no abren a esas horas entre semana y no atienden únicamente a alumnos y políticos, como ayer en el acto oficial de inauguración del Ram, pese a que lleva abierta desde el jueves 28 de febrero. El balance de los 13 primeros días de feria es "muy positivo, ya que han pasado por el recinto alrededor de 100.000 personas gracias al buen tiempo y los días festivos, sobre todo el de Balears y el domingo pasado", destacó el presidente de los feriantes, Javier Barranco, que espera llegar a 100.000 más hasta su cierre el 28 de abril.

