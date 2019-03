Fan Mallorca acogerá un desfile de perros y gatos para adoptar

La Asociación Peluditos de Son Reus y Fan Mallorca han organizado un desfile solidario de perros y gatos rescatados del centro de Son Reus y de Natura Park con el objetivo de "buscar adoptantes que quieran dar una oportunidad a los cientos de animales que cada año son abandonados en Mallorca", según ha detallado el presidente de Peluditos, Miguel Elvira.

Así ha informado la entidad a través de un comunicado difundido este martes en el que han detallado que el desfile tendrá lugar el sábado 6 de abril en el Fan Mallorca. Además, Elvira ha remarcado que la acción ofrece la oportunidad a refugios, protectoras, asociaciones o particulares a desfilar con sus animales para "tener la posibilidad" de encontrar una familia.

"Baleares es una de las comunidades que más abandonos registra anualmente lo que está provocando no sólo un problema social, sino que las perreras y refugios de animales estén completamente saturados", ha añadido Elvira, quien ha considerado que "es urgente encontrar personas responsables que quieran adoptar un animal y darle los cuidados necesarios y no volver a abandonarlo". "Los animales no son juguetes", ha espetado concluye.

Finalmente, la entidad ha concretado que en el desfila se darán cita distintas asociaciones pro animales como ADA Mallorca, Adopta a un animal, Ampara, Asociación Colonia Tramuntana, Happy Cat, Mallorcacatz, Miaus Mallorca, Sonrisa Animal y Pecass.