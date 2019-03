El ayuntamiento de Palma aprueba definitivamente la prohibición de nuevos hoteles en el centro

La gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma aprobó definitivamente este martes la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que prohíbe la construcción de nuevos establecimientos turísticos y albergues juveniles en el centro de la ciudad y los limita en el Nou Llevant y en el resto de la ciudad.

El acuerdo se va a trasladar a la junta de gobierno para su aprobación y al próximo pleno municipal. En julio del año pasasado se procedió a la aprobación inicial, por lo que estas restricciones ya han estado en vigor desde esta fecha puesto que solo se han presentado dos alegaciones, una de un particular, que ha sido estimada parcialmente y otra por parte del exconseller de Turismo del PP, Jaime Martínez, que ha sido rechazada.

Según explicaron el teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, José Hila, y el director general de Urbanismo, Gabriel Horrach, en esta regulación del uso turístico ha quedado fuera la Platja de Palma, cuyo planeamiento se regula por el Plan de Reforma Integral (PRI) y que no depende solo del Ayuntamiento de Palma.

En el centro de la ciudad no se podrán autorizar más establecimientos turísticos ni albergues juveniles, salvo los que ocupen edificios protegidos, que no sustituyan a más de tres viviendas y que no superen las 20 habitaciones y que sean de cinco estrellas. Las posibles ampliaciones de los hoteles en edificios protegidos también deberán cumplir los parámetros anteriores.

En el Nou Llevant solo se autorizarán nuevos establecimientos turísticos siempre y cuando se mantengan las 2.550 viviendas previstas en esta zona por el planeamiento actual. Además, en las manzanas de uso residencial de este sector no se podrán construir hoteles y en las de uso terciario se establece un requisito de edificabilidad según el cual el uso turístico no puede superar el 30% de la manzana.

Por último, en el resto de la ciudad solo se podrán construir nuevos hoteles en las calles o espacios libres de más de 20 metros de anchura y siempre que no suponga la sustitución de un edifixcio de viviendas por otro de uso turístico.

Con estas medidas se pretende garantizar el acceso a la vivienda y la sostenibilidad del modelo turístico. Hila recordó que la ciudad cuenta con 48.000 plazas turísticas de las cuales 35.000 están en la Platja de Palma y 12.900 en el resto de la ciudad, 3.400 de ellas en el centro, aunque cuando estén en funcionamiento todos los establecimientos autorizados habrá en esta zona 4.342 plazas, más del doble de las que había hace tan solo dos años. Al respecto indicó que en 2017 existían 38 establecimientos turísticos en el centro y 63 en tramitación, porlo que cuando todos estén en funcionamiento habrá 101. En estos momentos ya funcionan 83.