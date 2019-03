Más de 1.700 personas pasan por la primera jornada de la Fira de l´Ocupació

Un total de 1.744 personas pasaron ayer por la primera jornada de la Fira de l'Ocupació (vea aquí las imágenes de la jornada), organizada por Palma Activa y que hoy continúa en el Palacio de Congresos. Entrevistas personales, sesiones grupales de selección o simplemente dejar el currículum, en una o varias empresas, tal como permite esta feria.

Este año se ofertan 1.702 empleos en 5o empresas. Ayer, primer día de la feria, fue el turno de 28 compañías, la mayoría hoteleras, en busca de personal para la temporada a punto de comenzar. Las previsiones es que por el Palacio de Congresos pasen estos dos días más de 2.500 personas, cifra que se alcanzó el pasado año, según recordó ayer Joana Maria Adrover, regidora de Turismo, Comercio y Trabajo y presidenta de Palma Activa.

Respuesta masiva



Poco antes de que abriera puertas la Fira, una multitud de personas ya hacía cola ante el Palacio de Congresos. Dentro, personal de recursos humanos de las distintas empresas esperaban detrás de sus mesas para dar explicaciones sobre sus respectivas compañías, el tipo de trabajo que ofertaban y para indagar un poco sobre el perfil de los candidatos. En la primera jornada, fue evidente que había muchas personas de mediana edad en busca de una salida laboral.

"A ver si es la oportunidad de mi vida este año", comentaba Sandra Granda mientras hacía cola en el estand de una de las empresas hoteleras. El año pasado también fue a la Fira con la misma esperanza, pero no tuvo éxito. Con experiencia como camarera de piso, ayer aspiraba a conseguir trabajo: "Hay mucho hotel, pero también mucha gente y esto es cuestión de suerte, es como una lotería", comentó.

{C}



También David Navarro recorría la Fira con la esperanza de encontrar algo que se adaptase a su perfil, de pintor y mecánico en el sector de la automoción y aeronáutica. En paro desde diciembre, este joven de 26 años se topó con el puesto de información de la Comandancia General de Baleares, del Ejército de Tierra, y se acercó a preguntar. "Tengo familia en los cuerpos militares y siempre me había llamado la atención, pero no había llegado a la situación de planteármelo, y justamente me lo he encontrado aquí", indicaba después de haber recibido la información y un montón de folletos.

Angie Solorzano ha dedicado el último año a hacer cursos y a formarse tanto en el Soib como en Cruz Roja. "He estudiado para mejorar", explicó. Ayer, también iba preparada para afrontar las entrevistas de trabajo en la Fira, con una lista de las empresas donde dejar el currículum y en cuáles pedir cita.



Segundo día con 24 empresas del sector servicios



La Fira de l'Ocupació continuará hoy a partir de las 9.30 horas, con la participación de 24 empresas del sector servicios. Nueve de ellas realizarán sesiones grupales de selección de personal, informó ayer Palma Activa. Quienes se acerquen hoy por la feria encontrarán empresas dedicadas al comercio, a sanidad, nuevas tecnologías, cuidados... Para participar es necesario preinscribirse, pero puede hacerse allí mismo.