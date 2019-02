Joan Ferrer: "Los patinetes podrán circular por zonas limitadas a 30 kilómetros"

Concejal de Movilidad. A los pocos días de que un autobús enganchara por el brazo a una anciana, causándole graves heridas, Joan Ferrer (Palma, 1977) asegura que se investiga el caso, pero que este tipo de accidentes no son habituales. Sobre su mesa, tiene pendiente completar la normativa de circulación de los patinetes eléctricos y, aunque la cuestión está paralizada, le gustaría continuar con la peatonalización de más calles del centro de Palma

P ¿Qué número de quejas reciben por la conducción de los chóferes de la EMT?

R No lo sé, hay de todo, a mí me llegan a través de un grupo de SMS de incidentes y accidentes. Y me llegan muchos que son frenazos del día a día porque se meten coches por delante y el autobús tiene que frenar. Y un frenazo normal, que harías con tu coche y que no tendría más trascendencia, en un autobús, en el que va gente de pie, pues se caen o se dan un golpe...

P ¿Tienen encuestas de satisfacción de los usuarios?

R Sí, y los valoran positivamente. AENOR nos certifica la calidad de varias líneas, la atención y cómo reacciona el chófer durante el trayecto, y la satisfacción es alta. Lo que pasa es que solo trasciende la punta, lo que se sale de lo normal. Ellos periódicamente tienen que pasar una capacitación y hemos introducido una serie de ítems de control de estrés, de control de situaciones peligrosas, de mejora de la conducción para que puedan tener más destreza, y nos lo agradecen.

P ¿Con los nuevos autobuses se mejorará la seguridad? ¿Habrá más visibilidad de las puertas?

R En principio están de acuerdo con la normativa. Ellos [los conductores] no ponen el bus en marcha sin que esté todo el mundo dentro, o que se haya separado del autobús y tienen los instrumentos para hacerlo. Los buses cumplen con todos los parámetros de seguridad, no estarían en la calle si no fuera así. Mejorará la calidad, el ruido, la contaminación, pero en la seguridad no tiene porqué haber una diferencia.

P ¿Cuándo llegarán las nuevas unidades?

R Durante este primer semestre. No tenemos una fecha concreta, pero la adjudicación ya está hecha, no se ha presentado ningún recurso, ha ido todo como una seda, por tanto, va según lo previsto. Tienen que llegar todos los buses durante 2019.

P En cuanto a los patinetes eléctricos, está redactando un nuevo decreto. ¿Qué modificará?

R Complementará el decreto que ya se publicó por parte de Seguridad Ciudadana con normas de aparcamiento, en base al informe de servicios jurídicos, y muy posiblemente dejaremos que los patinetes también puedan circular por las zonas 30. Hasta ahora solo podían circular por carriles bici segregados y aceras autorizadas para bicicletas y sendas ciclables, por tanto, una vez hablado con los técnicos y viendo cómo está evolucionando, incluiremos que puedan circular por zonas 30.

P Creía que ya podían...

R No, en las zonas 30 todavía no. Pueden circular por zonas 20, por los Acire, pero faltaban las zonas 30. No será una decisión política, sino técnica. Yo no me atrevería a decirle a los patinetes "circula por las Avenidas, que no te pasará nada", cuando hay técnicos de Movilidad que tienen motivos para decir que no. Lo que lamento es que la DGT no haya formulado una normativa homogénea y clara que regule por dónde pueden circular los patinetes.

P ¿Habrá parkings o zonas para patinetes compartidos de alquiler donde no molesten?

R No, porque no se trata de molestias, se trata de que se estaba haciendo una actividad prohibida de acuerdo con nuestra ordenanza. No era cuestión de lugar, sino de concepto: el uso de la vía pública para la explotación de una actividad que tiene un objeto privado y que está haciendo un uso especial e intensivo del espacio público. Nosotros tenemos dos ordenanzas, la de vía pública y la de circulación, que no permiten que pueda haber objetos en la vía pública destinados al alquiler. El informe jurídico nos ha dado seguridad y, aunque quisiéramos, no podríamos autorizar zonas para esta actividad. En un futuro, cuando se modifique la normativa, la ordenanza de circulación, se podrá establecer el car-sharing, moto-sharing, bike-sharing y scooter-sharing (patinetes), siempre que el municipio tenga la potestad de restringir el número de empresas, de unidades, el lugar de aparcamiento y una metodología para conceder licencias.

P ¿Cuándo podría ser posible autorizarlo?

R Cuando se haya modificado la ordenanza y no será en este mandato. Merece una reflexión más completa en la que haya otros sistemas de movilidad compartida que verdaderamente nos interesa mucho, como es el car-sharing.

P ¿Tiene previsto peatonalizar más calles?

R Los proyectos están paralizados. El de peatonalización de Velázquez ya está en licitación. Y en el centro histórico, lo que teníamos previsto, tras recuperar el aparcamiento de plaza Major en octubre de 2019, es que sirviera de bolsa de alternativa para poder seguir peatonalizando. Está claro que la plaza del Mercat es candidata, es lógico, porque lo único que hace es generar tráfico de agitación y no soluciona nada a nadie en cuestión de movilidad. Los vecinos tienen ciertas necesidades de aparcamiento porque las posibilidades de aparcar son nulas a excepción de aquel trozo. Les daremos la alternativa de aparcar en la plaza Major a precios razonables, municipales.

P ¿Del parking de la calle Oms se llegó a hacer un informe de Movilidad? ¿No prevalece la seguridad de los peatones?

R Sí, prevalece. Precisamente la ordenanza establece que cuando hay un caso así, el departamento de Movilidad ha de marcar el itinerario por el que ha de pasar el vehículo para generar las menores molestias. Pedí si era posible establecer una limitación horaria, pero el problema es que tenemos una serie de precedentes y estaban funcionando bien.