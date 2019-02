La familia desalojada de Can Capes no solicitó ayuda a la oficina municipal antidesahucios

La familia de Can Capes que fue obligada ayer, con cargas policiales incluidas, a abandonar su domicilio habitual no solictó ayuda a la oficina municipal antidesahucios, según ha confirmado esta mañana el teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, José Hila. Según Hila, tal como consta en el expediente abierto tan solo se solicitó un informe de vulnerabilidad, que los servicios municipales redactaron.

No obstante, no pidieron que la oficina mediara para intentar paralizar el lanzamiento, puesto que alegaron que disponían de asesoramiento legal y que confiaban plenamente con sus abogados. En relación a la carga policial de ayer el teniente de alcalde no ha querido opinar porque ha manifestado desconocer las circunstancias de la actuación. No obstante, ha recordado que "la oficina antidesahucios municipal ha evitado numerosas cargas policiales como la de ayer, comunes día si y día no en el pasado mandato".

Precisamente esta mañana Hila ha hecho balance de los resultados de la oficina antidesahucios creada tan solo dos meses después del inicio de la legislatura. Según estos datos la oficina desde su creación ha parado 1.455 desahucios, 806 ya en la última fase final de lanzamiento o con la orden de desalojo firmada, 218 en aplicación del código de buenas prácticas bancarias, 228 mediante la mediación con el banco, 80 por la condonación de la deuda y 123 con la concesión de un alquilaer solcial.

La oficina ha tramitado 2.728 expedientes, 1.373 de alquileares, 946 hipotecarios y 409 bajo el epigrafe de "otros", entre los que se incluya la ocupación.

Si solo se tienen en cuenta los datos de desahucios con fecha de lanzamiento o desalojo, se comprueba que de los 210 expedientes hipotecarios tramitados se han parado 168, lo que ha supuesto una eficiencia del 80%; 553 de los 813 de alquiler, con un 68% de eficiencia y 85 de las 134 ocupaciones ilegales, con un grado de eficiencia de 63%.

Hila ha recordado que la oficina solo tiene competencias de mediación, de ahí la importancia de conocer los casos cuanto antes.