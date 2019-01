José Hila Vargas: "No repetiré la experiencia de compartir la alcaldía; el alcalde debe serlo los cuatro años"

Nadie le va a disputar internamente el puesto número uno de la candidatura del PSIB-PSOE al ayuntamiento de Palma. Una vez finalizado el plazo para presentar candidaturas a las primarias de su partido, ahora recaba los avales necesarios para ser proclamado oficialmente el cabeza de cartel y comenzar a definir su equipo y los perfiles de las personas que le acompañarán

P ¿Cree que es una buena opción que se vuelva a presentar cuando en 2015 su lista obtuvo los peores resultados de la historia?

R Bueno. La verdad es que los resultados fueron malos, aunque lo fueron en toda España. Además tenga en cuenta que Palma fue la segunda ciudad más grande del Estado, después de Sevilla, con alcalde socialista.

P ¿Qué responsabilidad tuvo usted y su lista en esta caída?

R La que tuvimos todos los socialistas en aquella época. Somos políticos a pie de calle que intentamos que las cosas funcionen, pero luego se toman decisiones a nivel de país que no son populares o acertadas,que hacen que tu partido no esté en un buen momento y que hacen que tu también sufras estas consecuencias.

P ¿Y no hay ninguna responsabilidad local?

R Pues que no supimos conseguir que los ciudadanos de Palma nos dieran su confianza para desarrollar una política de izquierdas que mereciera su aprobación.

P ¿Qué les diría a las voces discrepantes contra su candidatura?

R Si hay alguna, ya que tenemos las primarias, que se presenten y que allí contrasten sus apoyos.

P ¿Cómo plantea confeccionar su lista?

R Como hace cuatro años. Sentándome con todas las agrupaciones del partido en Palma, con el PSIB, con las juventudes y buscando los mejores perfiles.

P ¿Hay cuotas?

R A ver, desde Aina Calvo, no hablamos de cuotas, sino de perfiles de personas que estén dispuestas a darlo todo, porque para trabajar en un ayuntamiento hay que saber dónde te metes, debes tener cuatro años de disponibilidad absoluta. Prácticamente debes dejar de hacer todo lo que hacías, no solo tu trabajo, sino tu ocio, tus amigos y tu tiempo libre para dedicarlo al partido, y luego hay que buscar personas con una mezcla de juventud y experiencia para conseguir una candidatura completa.

P ¿Repetirán muchos concejales actuales?

R La verdad es que todavía no he empezado con la lista. Hay que ir paso a paso. Lo primero es mi proclamación como candidato, puesto que hasta que no lo sea oficialmente es absurdo hacer ninguna lista. Ahora soy precandidato y estoy recogiendo los avales.

P ¿Pero quiere que lo hagan?

R Pues claro. Yo creo que habrá algunos que tendrán que repetir, y otros irán al Consell o el Parlament, como ocurre siempre.

P ¿Alguno le ha manifestado su intención de no repetir?

R La verdad es que ha sido una legislatura en la que la gente se ha implicado y lo ha dado todo, todos se han ilusionado y ninguno me ha dicho que no quiera seguir.

P ¿Con más de 100 funcionarios investigados por presunta corrupción, cómo podemos seguir confiando en ellos?

R Pues porque como políticos hemos tomado medidas. No hemos mirado para otro lado como antes. Además, porque la inmensa mayoría de funcionarios son grandes profesionales. En el Ayuntamiento estamos hablando de 2.400 funcionarios y otros tantos empleados públicos y los implicados son una parte pequeña.

P ¿Repetiría la experiencia de alternar la alcaldía?

R No. Yo me presento para ser alcalde los cuatro años. Ya lo hemos probado una vez por circunstancias excepcionales. Hemos sido la única ciudad de España con esta situación. Lo he probado, ha funcionado como tenía que funcionar para el momento que vivimos, pero hay que volver a la normalidad y el alcalde debe estar cuatro años.

P ¿Lo anterior incluye la cesión de la alcaldía a partidos con menos votos que el suyo?

R No. Si el partido socialista es el más votado en Palma del bloque de izquierda debe tener la alcaldía cuatro años.

P ¿Entiendo que considera la experiencia como negativa?

R No ha sido negativa. A ver, yo distinguiría el equipo de gobierno de la figura del alcalde. El gobierno ha funcionado igual, porque todos los concejales han estado en su sitio cuatro años y tenemos un programa de gobierno, pero un alcalde también tiene que tener tiempo para dar su sello personal a la ciudad y en dos años no es posible. Te viene justo en ocho.

P Abogó por una Palma limpia y con barrios cuidados. ¿Se ha alcanzado este objetivo?

R Yo abogué sobre todo por el rescate de las personas. Nuestras prioridades han sido la lucha contra los desahucios, ayudar a buscar empleo, recuperar los colegios abandonados, la igualdad de oportunidades y ayudar a las personas que peor lo están pasando con la crisis.

P ¿Y la limpieza?

R Creo que ha mejorado progresivamente a medida que se han puesto más medios, pero aún falta mucho por hacer. Hacen falta más medios, más personas limpiando en la calle, más multas a los incívicos...

P ¿Ha sido suficiente la prohibición del alquiler turístico para garantizar el acceso a la vivienda?

R Yo siempre dije que prohibir el alquiler turístico en los pisos no es la única medida a adoptar para poner coto a la subida de los precios del alquiler. Esta se explica, además, por la recuperación de la economía, por el incremento de la demanda debido a que los bancos dan pocas hipotecas, por el aumento de turistas, por la mayor demanda de europeos que han elegido Palma para vivir y por el incremento de población. De los anteriores factores solo podía regular uno, que era el alquiler vacacional y, cuando lo hemos hecho, los últimos datos indican que los precios no suben, por lo que, igual acertamos, ¿no?

P Los vecinos de Son Puig se sienten engañados.

R No se pueden sentir engañados porque en todo momento han tenido toda la información. No hemos conseguido desplazar todas las torres aunque, sin coste para el Ayuntamiento, se alejará la que más molesta a 150 metros. También he aprendido de la experiencia y en otra ocasión diremos que no podemos si no es de nuestra competencia.

P ¿Qué opina del acuerdo del Consell de adquirir Son Quint con la ecotasa?

R Me parece una buena opción para convertirla en un gran bosque urbano. Piense que ahora solo tenemos el de Bellver por lo que disponer de otra finca de estas dimensiones me gustaría mucho. No es un proyecto descabellado porque en otros municipios se han adquirido grandes fincas con la ecotasa.