Sant Sebastià: El despacho del alcalde será uno de los 25 escenarios de cinco microespectáculos

El grupo For Nickels & Dimes animará con música la espera.

El despacho del alcalde en Cort será uno de los 25 escenarios en los que se representarán cinco microespectáculos durante las fiestas de Sant Sebastià, que se inician el sábado. Se trata de una nueva propuesta escénica para que haya más actuaciones en los barrios, debido a que se realizarán en los cinco distritos de la ciudad durante cinco días. La llamada Zona Restringida ofrecerá obras de unos 15 minutos de duración en espacios no convencionales, como por ejemplo viviendas, un comercio emblemático, un Casal de Barri, un autobús, un colegio, equipamientos deportivos, bares, establecimientos de barriada, el Museu de Mallorca, etc.

Estos serán los escenarios de la comedia gestual improvisada Sol Sostingut, con Diego Ingold; las obras de teatro Batwoman y Els Bràquets d'Afrodita; el drama Efecte Foehn y el poema visual y corporal Frontera. Además, el grupo For Nickels & Dimes es el encargado de amenizar la espera de los asistentes en los lugares en los que son convocados, porque hasta el momento de la actuación no sabrán dónde se realizará, ya que los llevará un guía.

Cinco pases gratis



Los microespectáculos son gratis, aunque hay que reservar hasta un máximo de dos plazas en la web de las fiestas de Sant Sebastià (www.santsebastia.com), dentro del apartado Zona Restringida, debido a que el aforo es limitado.

Los pases son a las 18,30 / 19,10 / 19,50 / 20,30 y 21,10 horas, y se puede asistir a los deseados. Los puntos de encuentro para acudir a las actuaciones son: el próximo sábado, día 12, en la plaza Santa Eulàlia (distrito Centro); el día 13, en la plaza dels Nins (distrito de la Platja de Palma); el viernes 18, en el Casal de Barri de Son Cotoner, c/. Juan Gris 20 (distrito Ponent); el domingo 20, en el parque de Can Simonet, c/. Felip II (distrito Nord) y el lunes 21 en la plaza de la parroquia de Crist Rei (distrito Llevant).

La regidora de Participación Ciudadana, Eva Frade, presentó ayer esta innovadora propuesta, que "nace de la reivindicación de llevar más actos de las fiestas a los barrios, tal como se constató en la primera encuesta para mejorar las fiestas" del patrón.

El asesor de los espectáculos, Miquel Ferrer, dijo que, además de "descentralizar", han tratado de "escoger espacios diferentes que permitan tener una experiencia cara a cara con los artistas y a la vez descubrir nuevos espacios y barrios de Palma". En total, hay 700 entradas para las cinco obras en 25 escenarios, con un aforo de 20 a 50 personas, dependiendo del lugar, y el presupuesto de la denominada Zona Restringida asciende a 16.000 euros.



Música, humor y drama sobre temas de actualidad



El grupo de música For Nickels & Dimes amenizará los cinco días los puntos de encuentro de los asistentes a los espectáculos. Los cuatro jóvenes componentes interpretan repertorio propio y versiones adaptadas al folk.

El actor Diego Ingold y el músico Mon Joan Tiquat ofrecen improvisación gestual en clave de humor con Sol Sostingut a partir de las propuestas del público. Un expresivo músico y un mimo sonado son los elementos en común de las cinco actuaciones.

En la obra de teatro Batwoman, que sienta en el banco del pueblo a dos feministas, las actrices Laia Prieto y Núria Sbert comerán chocolate y hablarán de pelos, Batman, Clara Campoamor y Victoria Kent.

El drama Efecte Foehn, basado en hechos reales, es el viaje a través del dolor físico y psicológico de una mujer tras haber sufrido acoso sexual y un testimonio para todas aquellas personas que todavía tienen miedo.

Las diosas que nos representan llevan aparatos en los dientes, no se peinan ni se depilan. Sudan, escupen, son contrahechas. En un mundo tan feo, ¿quién será la más bella?, se preguntan en Els bràquets d'Afrodita.

La obra Frontera es un poema visual y corporal sobre la memoria, el desarraigo, los sueños, anhelos y miedos de millones de migrantes, que se preguntan qué hay después de la frontera y qué queda por perder cuando está todo perdido.