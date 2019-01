Un espectáculo en el despacho del alcalde por las fiestas de Sant Sebastià

Zona Restringida es la nueva propuesta de Cort para descentralizar las fiestas de Sant Sebastià, que comienzan este sábado. Durante cinco días habrá actuaciones en más de 25 espacios no convencionales, como por ejemplo el despacho del alcalde, una casa particular, un comercio emblemático, el autobús, equipamientos culturales y deportivos, etc.

Cada uno de los cinco distritos en los que se divide Ciutat tendrá cinco pases de cinco microespectáculos de unos 15 minutos cada uno, como por ejemplo danza, teatro, improvisación, etc. La entrada es gratuita, aunque hay que reservar previamente en la página web de Sant Sebatià, y los asistentes quedarán en un punto de encuentro, donde el grupo de música For Nickels & Dime amenizarán la espera entre espectáculo y espectáculo.

Desde allí, un guía acompañará a los espectadores a los espacios no convencionales, desconocidos hasta el inicio de la obra, en los que se ofrecerán las actuaciones Els bràquets d'Afrodita, Batwoman, Sol Sostingut, Frontera y Efecte Foehn.

Los pases son a las 18,30 / 19,10 / 19,50 / 20,30 y 21,10 horas y los puntos de encuentro se reparten en la plaza Santa Eulàlia el sábado día 12, la plaza dels Nins el domingo 13, el Casal de Barri de Son Cotoner el viernes 18, el parque de Can Simonet (c/. Felip II) el domingo 20 y la plaza de la parroquia de Crist Rei el lunes 21.