Los bomberos de Palma salvan vidas con los camiones de emergencias más viejos

Los bomberos de Palma salvan vidas y atienden todo tipo de emergencias con coches y camiones del siglo pasado. Así lo denuncian en un vídeo que hoy han publicado en su cuenta de Twitter.



En su parque móvil hay un vehículo de 33 años y otro de 31. Hasta nueve camiones de más de veinte años de antigüedad y seis de más de diez años. Lo que ya casi no se ve entre los vehículos privados que circulan por las carreteras de Mallorca es la realidad cotidiana del parque de bomberos de Palma.



"Evidentemente nuestras prioridades no son las mismas que las del equipo que nos gobierna. No podemos garantizar una Palma segura sin una buena gestión política", denuncian en la red social señalando al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Palma.



El vídeo de los Bombers de Palma denunciando los obsoletos vehículos con los que trabajan a diario coincide con una semana en la que han denunciado las carencias que sufren en el trabajo diario y que estuvieron a punto de comprometer su trabajo la mañana del 31 de diciembre en el incendio en un edificio del barrio palmesano de Camp Redó.



El parque de sa Teulera estaba cerrado y la única autoescalera disponible era un vetusto modelo de más de treinta años, que demoró su llegada al no poder superar los 50 kilómetros por hora.



En la actualidad, hay tres modelos modernos de autoescalera en otros tantos parques de bomberos. Una E-6 en la Playa de Palma, una E-7 en el parque central de Son Malferit y una E-8 en sa Teulera. Sin embargo, las averías no se reparan con celeridad y con más frecuencia de la debida hay que recurrir a la obsoleta E-4, tal y como ocurrió el pasado día 31.



Además de la autoescalera, los Bomberos de Palma reclaman más efectivos. Cuentan con 190 personas y reclaman la plantilla de 264 recogida en el catálogo, además de la compra de una autobomba pesada y de otro ligera para incendios forestales, una de 5.000 litros de agua y otra de 2.500 litros.





