Los niños entregan sus cartas a los pajes de los Reyes Magos

Con inusitada tranquilidad aguarda la niña Carla la llegada de los pajes de los Reyes Magos que hoy se han acercado a la plaza de Cort donde cientos de pequeños han entregado la misiva de sus deseos. Ella ha sido precavida y lleva ya varios días con la carta enviada. "Espero que llegue", dice. Ha pedido, entre otros juguetes, una muñeca interactiva.

Antes de que se acercaran a Cort los emisarios de Melchor, Gaspar y Baltasar, ya se han concentrado cientos de niños que han elegido dar en mano la carta con sus deseos. "Así seguro que el paje se la da a Gaspar, que es mi rey favorito", indica Ana. No sabe porqué pero "es el que más me gusta".

Al filo del mediodía, se han empezado a escuchar los sones de trompetas que anunciaban la llegada de los pajes reales, que portaban los estandartes de sus respectivos reyes. Pese al largo camino, no parecen cansados. La ilusión de los niños les contagia, y su misión, además, es casi mágica. De Oriente a Palma en camello.

Amalia y Alicia, las dos hijas de Rosario Sánchez, la delegada de Gobierno en Balears, también han querido ver de cerca a los representantes de sus Majestades. Ente otras peticiones, ambas han pedido sendas combas.

Los pajes han sido recibidos con aplaudos y una mirada más grande que la lista de deseos de niños como Lua que empieza a enumerar y no para. Su carta es preciosa, el sobre está lleno de colorines. "He sido buena", asegura. Imposible no creerla. Se va a la cola a ejercitar la paciencia. Son muchos los que quieren dar su misiva a los emisarios de los tres de Oriente.