Un buen regalo de Reyes

Tengo una amiga a la que no le gusta estrenar nada. Pongamos que por Reyes recibe un jersey, o un bolso, pues, sin exagerar, pueden pasar diez o doce meses y quizás entonces sea cuando empiece a lucirlo. No es una pose ideológica, es que los estrenos no van con ella.

No es lo habitual. Hoy cada día se estrena algo, si no un objeto, un post en las redes o una foto en Instagram y entonces, se espera la reacción, el impacto, los 'me gusta'. Sea o no el resultado satisfactorio, se combatirá el subidón o la frustración con más estrenos, con más memes, con más interacciones... buf, un no parar.

Para no quedarse fuera de juego, los proyectos, las intenciones y la propaganda de quien gobierna siempre está de estreno. Eso no es malo si los resultados se palpan y sí es nefasto cuando el anuncio interminable se traduce en algo negativo para la ciudad.

Pondré un ejemplo que al mismo tiempo me estimula y me frustra, según haga caso de la alegría por el descubrimiento o de la cerrazón municipal en este tema. Hablo de Son Busquets. Llevan años nombrándolo.

Son Busquets no se ve, porque está envuelto por un muro protector. Es muy difícil hacer entender a la gente la importancia de un espacio de Palma que en realidad no se conoce. Era casi imposible, hasta ahora, crear una plataforma ciudadana para 'Salvar Son Busquets' porque sin verlo son muy pocas las personas que entienden que la ordenación de una gran manzana, pensar dónde dispones los nuevos equipamientos, los edificios de viviendas, las zonas verdes y las calle, es garantizar o arruinar un pedazo de la ciudad.

Son Busquets fue un cuartel militar que se construyó en los años cincuenta del siglo pasado. Hace mucho tiempo que Palma está negociando hacerse con sus terrenos, que están en el meollo del distrito norte, cerca de s'Escorxador, y abarca desde la carretera de Valldemosa hasta la de Sóller un gran rectángulo que limita con la calle Sant Vicenç de Paül. El acuartelamiento de Son Busquets es como una pequeña ciudad con hangares maravillosos, edificios de viviendas, cantina, talleres, gasolinera, depósito de agua, calles, huerto y calabozo. Todo abandonado y con una estética muy humilde, pero en un estado de conservación aceptable gracias a que los militares han mantenido la zona vigilada y han evitado el expolio.

Resulta incomprensible que las y los arquitectos que hasta ahora habían redactado los proyectos de urbanización para ese espacio, trabajo encargado por Cort, hayan creído que aquello era un terreno raso, virgen, sin nada ya construído. O al menos eso parece al ver que no dejan vivo ni al apuntador.

Pues bien, hace tres años y medio, coincidiendo con la llegada de la izquierda al gobierno municipal, pedimos visitar el cuartel. Y allá nos fuimos, en dos ocasiones, junto a algún técnico municipal. Lo que encontramos fue como un chute de alegría. Era un espacio de oportunidad para un nuevo urbanismo en un trocito de la ciudad. No hacía falta renunciar a nada, se podían construir el número de viviendas de protección oficial previstas y los equipamientos educativos y deportivos y todo ello era posible sin destruir la mayoría de lo que ya había. Se podía crear un nuevo espacio, respetando las huellas del pasado. Uno de los técnicos afirmó entusiasmado: "¡pero si ya están trazadas las calles y sembrados los árboles!". De verdad, no fui yo, que soy una optimista empedernida, fue él, que lo vio claro y está más cualificado que yo.

Pensarán que un gobierno abierto, de la gente y teóricamente respetuoso con el Patrimonio querría practicar un urbanismo ecológico, social, moderno... pues no. Llevamos toda la legislatura intentando convencer a los políticos de que es posible salvar Son Busquets y de camino construir un pedazo de ciudad estimulante. ¡En esos hangares sí que caben espacios de creación artística, sin renunciar a nada más! Pero ellos han avanzado implacablemente hacia lo homogéneo, hacia la destrucción, hacia el ninguneo. No quieren escuchar, prefieren mirar hacia otro lado.

Lo bueno es que las fechas previas a la Navidad y el nuevo año han traído nuevos aires. Un montón de profesionales de la arquitectura, de la ingeniería, paisajistas, ambientalistas, urbanistas, artistas... han presentado 62 proyectos para salvar Son Busquets. JAM, Joves Arquitectes de Mallorca, ha sido sensible a las peticiones de ARCA y ha convocado un concurso de ideas para abrir los ojos a la sociedad y a sus gobernantes sobre cómo hacer las cosas mejor. ¡62 proyectos! Se dice pronto.

Ahora falta que quienes mandan se dignen a ir a la exposición de tanto trabajo altruista que se inaugurará sobre el día 20 en la Escola de Disseny. Y que entiendan que rectificar no es malo, al contrario, demuestra sensibilidad y respeto.

Estrenar un proyecto respetuoso para Son Busquets. ¡Qué bonito propósito para un nuevo año de nuestra milenaria ciudad y qué buen regalo de Reyes!