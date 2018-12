Cort destinará 1,9 millones a las entidades vecinales en tres años

La junta de gobierno de ayer las nuevas bases para la concesión de subvenciones a las entidades vecinales, que suponen un incremento de la dotación del 26%, además de su aprobación por un período plurianual de tres años.

De esta forma, para el próximo año, las asociaciones dispondrán de 500.000 euros para su mantenimiento y la realización de los programas de dinamización de los Casals de Barri, en lugar de los 389.196 inicialmente previstos. Al respecto, el alcalde, Antoni Noguera, puso en valor el incremento de esta partida aprobada en el pleno del jueves en el último momento tras la protesta de las entidades vecinales afirmando que "ahora escuchamos las reivindicaciones vecinales y actuamos en consecuencia". La partida para 2020 es de 607.682 euros mientras que para 2021 se incrementa hasta alcanzar la cifra de 710.112 uros.

Las asociaciones se podrán presentar a tres líneas de subvención. La denominada A, con un importe de 200.000 euros, incluye gastos de funcionamiento y mantenimiento de las federaciones vecinales. La B, con una dotación de 1,6 millones, va destinada a las asociaciones. En la línea B1 se incluyen gastos relacionados con el funcionamiento de las entidades vecinales, mientras que la B2 se destina a los proyectos de dinamización.

La concejala Eva Frade lamentó que no se hayan podido aprobar las nuevas bases hasta ahora, lo que supondrá que las primeras ayudas no se puedan conceder hasta el próximo mes de marzo. No obstante, aseguró que, mientras tanto, las asociaciones cuentan con una partida de 110.000 euros del presupuesto de 2018 para hacer frente a sus obligaciones.