Rechazado el recurso contra la adjudicación del servicio de grúa a Setex Aparki

El Tribunal Administrativo Central ha rechazado el recurso interpuesto por el sindicato CC OO y el comité de empresa de Dornier SA contra la adjudicación del servicio de grúa en los próximos cuatro años a la empresa Setex Aparki.

La resolución del tribunal supone también el levantamiento de la suspensión del procedimiento de contratación de la nueva empresa ganadora del concurso. El tribunal entiende que la baja del 11,55% sobre los precios unitarios ofertados por la empresa ganadora "no puede afectar a los derechos salariales de los trabajadores y serán estos quienes, en caso contrario, deban hacerlos valer".

En la resolución se pone de manifiesto que no se puede responder si la baja presentada respeta o no los costes salariales, por cuanto el recurso no ofrece un cálculo de costes, sino que expone unas cifras sin expresión concreta y detallada de cómo se obtienen y porque la distribución de la baja solo depende del empresario.