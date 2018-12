El tripartito rectifica e incrementa en 100.000 euros las subvenciones a las asociaciones de vecinos

El tripartito de Cort enmienda su propio presupuesto para incrementar en 110.000 euros hasta alcanzar los 500.000 la partida correspondiente a las subvenciones que se destinarán el próximo año al funcionamiento de las asociaciones de vecinos y Casals de Barris.

Tras el enfado generalizado del tejido asociativo, concretado en la intervención ante el pleno del presidente de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, Joan Forteza, a instancias del alcalde, Antoni Noguera, los partidos que conforman el equipo de gobierno municipal se han comprometido a aprobar, en el próximo mes de enero,una modificación puntual a los presupuestos que se aprueban definitivamente en el pleno de hoy, con el fin de que la partida destinada a subvenciones a entidades vecinales pase de los 390.000 euros incluidos en las previsiones presupuestarias a 500.000.

La concejala Eva Frade ha explicado que en la junta de gobierno de mañana se van a aprobar las bases para la concesión de subvenciones que, a partir de ahora, serán trianuales.

Asimismo, el concejal de Hacienda, Adrià García, insistió en que, pese a que en los presupuestos del próximo año no se incluya la partida de 1,5 millones para los presupuestos participativos, los vecinos podrán seguir escogiendo los proyectos a incluir, aunque su financiación se va a materializar en las cuentas del año siguiente. García ha asegurado que el el presupueto del año que viene se han incluido 2,5 millones para la ejecución de proyectos aprobados en años precendentes que no se han podido ejecutar en anteriores ejercicios. El concejal ha explicado que el dinero que no se ejecuta pasa a remanente y, con la ley de estabilidad presupuestaria, ser debe destinar a la disminución de la deuda bancaria.