Mateo Isern Estela: No sé lo que me separa de Vox. Yo defiendo los principios del PP"

Candidato a la alcaldía de Palma por el Partido Popular. A punto de cumplir 60 años, el exalcalde y exdiputado del PP ha aceptado la designación del partido para bajar de nuevo a la arena política e intentar parar la sangría

de votos hacia el centro y la extrema derecha que vaticinan todas las encuestas. El objetivo es arrebatar el gobierno municipal a los partidos de izquierda, aunque sea con una coalición de perdedores, que siempre han criticado

¿Qué opina de que un juez haya requisado los móviles de dos periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press?

El derecho a la información, el secreto profesional y la protección de las fuentes son absolutamente fundamentales para que haya una democracia digna de este nombre. Por tanto, por mi formación jurídica, en principio, me parece una decisión extraña y complicada de explicar, aunque sería conveniente esperar a conocer el auto en el que se determinan estas medidas y poder opinar con más conocimiento de causa. En cualquier caso, me parece una decisión muy complicada de explicar y de justificar.

¿Se refiere a la actuación judicial?

Sí. Se trata de una cuestión en la que prácticamente no existen antecedentes. Por lo que, si no ha pasado nunca, alguna razón habrá. De todas formas, hay que ser respetuosos con la justicia por lo que hay que esperar a que se pueda examinar el auto para opinar con más rotundidad.

¿Qué piensa del abandono del PP de las hermanas Rattier, militantes históricas del partido?

Lo mejor sería preguntárselo a ellas. No tengo ni idea de por qué se han ido en este caso concreto. Lo que está claro es que en los últimos años se ha producido un fraccionamiento de la opción de centro derecha política, representado antes por el PP, y que ahora comparte espacio con Ciudadanos y también con Vox. Lo anterior es un hecho, por lo que discutir los hechos es poco inteligente. Las razones de por qué lo anterior ha sucedido es más difícil de analizar y supongo que habrá distintas opiniones al respecto.

¿Qué les diría a otras personas que están pensando en dar el paso como las hermanas Rattier?

Les diría que hagan el favor de escuchar al nuevo Partido Popular de Pablo Casado. Creo que Pablo Casado está aportando una energía nueva, una nueva ilusión y especialmente está recuperando las esencias de lo que era el votante liberal conservador del PP. Es muy importante que se escuche el nuevo mensaje, el nuevo posicionamiento del partido en cuestiones como la unidad de España o el modelo de Estado. Si se hace este ejercicio creo que habría mucha gente que descubriría que el PP lo vuelve a representar y lo puede volver a votar.

Cuando fue alcalde estalló, en el seno de la Policía Local lo que ahora conocemos como caso Cursach ¿Qué responsabilidad se atribuye?

Ayer precisamente (por el martes) su diario, entre otros, publicaba el escrito de acusación de este caso y comenzaba diciendo que se trataba de "una trama permanente que había transcurrido entre los años 2000 y 2016". Eso quiere decir que, a expensas de que se depuren responsabilidades y haya una sentencia que nos diga lo que ha pasado, parece ser que existía una trama instaurada en Cort a lo largo de 16 o más años, lo que incluye distintos gobiernos municipales. Por ello, desde mi punto de vista es absolutamente injusto circunscribir la responsabilidad de toda esta posible trama a una legislatura concreta. En cualquier caso, creo que la responsabilidad ha de ser compartida por todos los consistorios incluidos el actual, puesto que el escrito hace referencia hasta el año 2016. Dicho lo anterior, hay que ser prudentes, vamos a ver qué pasa con los juicios y las sentencias, aunque también es verdad que cualquiera que haya sido alcalde debe aceptar las responsabilidades de los hechos, aunque sea política, que sucedan durante su mandato, incluso si no se ha tenido ningún tipo de conocimiento.

¿Dejaría que le volvieran a nombrar al jefe de la Policía Local?

Si vuelvo a ser alcalde nombraré al jefe de la Policía Local que me parezca más oportuno y puede estar seguro de que será una decisión que tomaré con todas las cautelas posibles, porque es evidente que se necesita comenzar a trabajar con la Policía Local para recuperar su imagen y para que vuelva a ser la policía de todos los ciudadanos que estos la sientan como suya.

¿Qué medidas cree que se deben adoptar para que no se vuelvan a repetir los hechos?

Es muy difícil. Estos casos de corrupción parece que son consecuencia de actuaciones privadas e individualizadas de una serie de agentes. Es muy complicado de evitar. Si una persona quiere cometer alguna irregularidad ya puedes tomar medidas, pero una que sería fundamental sería disponer de un buen grupo de información interna que detectara cualquier conducta irregular que se pudiera cometer.

Precisamente este grupo de asuntos internos ha sido parte del problema.

Pues se deberá formar uno mejor.

¿Desde que le echaron como candidato en 2015 y dijo que abandonaba la política, no pasaron dos años y se presentó a diputado, abandonando en esta ocasión por motivos personales. ¿Su palabra tiene una validez de dos años?

Me parece absolutamente injusta esta pregunta tal como la ha planteado. A lo largo de mi vida política me he presentado en dos legislaturas y las he cumplido íntegramente. Además, como usted sabe muy bien, me hubiera gustado continuar como alcalde. No pudo ser y cuando hubo oportunidad, me presenté como diputado a Madrid y lo hice con toda ilusión. Ojalá mis circunstancias personales me hubieran permitido repetir legislatura en Madrid. No pudo ser, como he explicado en varias ocasiones, exclusivamente por motivos personales. Le confieso que para mí fue una auténtica desilusión desde el punto de vista personal no poderme presentar, como también fui consciente de que mucha gente se sintió desencantada en aquel momento. Por tanto, la decisión fue consecuencia de unas circunstancias que uno no puede controlar como fue en este caso.

¿Por qué regresa ahora?

Porque hay personas que me lo han pedido y me han convencido de que es posible que en estos momentos sea una persona que pueda ayudar al partido a volver a ganar las elecciones, y en ello estamos.

En aquel momento dijo que abandonaba la política por motivos estrictamente personales y ya ha constatado que absolutamente nadie le creyó. Pero también se dijo que lo hacía porque tenía depósitos en paraísos fiscales.

¿Y ahora me puedo presentar porque ya no los tengo? Esto es una tontería. No tengo nada en paraísos fiscales y la motivación fue exclusivamente de carácter personal.

¿Qué diría a los militantes del PP que no entendieron su renuncia?

Ya lo he explicado en varias ocasiones. Les pido que me crean, que fueron unas circunstancias personales realmente inesperadas, tuve que escoger entre familia y la política, escogí a la familia y si se diera el caso lo volvería a hacer.

Ha aceptado hacer a Marga Durán lo que le hizo a usted en 2015 ¿Qué espera de ella?

Una colaboración absoluta. Repito. No tengo más que palabras de agradecimiento y de reconocimiento hacia el trabajo que ha realizado y hacia la actitud que ha tenido en relación a la decisión que ha tomado el partido.

¿Le gusta más el PP de Rajoy o el de Casado?

Mariano Rajoy en su momento tuvo unas circunstancias especialmente difíciles: crisis económica que le obligaron a centrar todo el esfuerzo del partido a su superación. Ahora, cuando se ha remontado, el partido puede volver a hacer más política, a recuperar los valores y en este caso creo que Casado es una persona con un empuje y un discurso importante que le hacen la persona adecuada en estos momentos.

¿Qué le separa de la extrema derecha de Vox?

No lo sé. Pregúnteselo a Vox. El Partido Popular es el mismo desde el punto de vista ideológico. Lo que defiendo son los principios del PP y no quiero entrar a analizar el programa o la ideología de otras opciones.

¿Pactaría con Vox para conseguir la alcaldía?

Creo que lo que debemos hacer es conseguir recuperar el gobierno de la ciudad y hacerlo con aquellas fuerzas políticas que nos pongamos de acuerdo en los objetivos a alcanzar. No eliminaría a nadie previamente. Quiero ver primero cuáles son las propuestas para la ciudad, para qué serviría la coalición y si los objetivos son coincidentes con nuestra propuesta o de una forma importante aceptaríamos el acuerdo.

No descartan tampoco a Ciudadanos...

De lo que se trata es de que alguien vuelva a gobernar y que se ocupe de los problemas del presente y del futuro y que no se siga haciendo política del pasado, que es lo que está haciendo este gobierno actual: solo habla del pasado, continuamente está revisando, solo hablan de cosas que sucedieron hace 80 años. Yo lo que quiero es superar lo anterior, mirar hacia adelante y tratar sobre los problemas del presente y del futuro. Eso es lo que se debe hacer desde una alcaldía.

¿Daría el voto a Vox para que su candidato sea alcalde para desalojar a la izquierda del gobierno municipal?

(Molesto por la pregunta) Señor Capó, esperemos que tengan lugar las elecciones, esperemos los resultados y luego ya haremos estas elucubraciones. Como comprenderá ahora es imposible contestar a su pregunta.

¿Renunciará a la paga de alcalde como ya ha anunciado el general Coll?

Sobre esta cuestión estoy en una posición radicalmente distinta. No voy a renunciar al sueldo de alcalde y creo que si queremos conseguir que se puedan incorporar a la política personas valiosas, con trayectoria, profesionales brillantes, gente que ha triunfado en el ámbito privado económicamente sería muy importante, ahora que la situación ha cambiado, reconsiderar las retribuciones de los políticos.

¿Se refiere a aumentar los sueldos?

Se debería hablar entre todas las fuerzas políticas, pero si queremos disponer de personas valiosas, se debe ser consecuente.

¿Ha pedido al partido tener las manos libres para confeccionar su candidatura?

No he pedido nada al partido. El partido me pidió que me incorporara, lo pensé, lo analicé y lo acepté. En estos momentos no hemos avanzado más.

¿Se arrepiente de alguna decisión tomada siendo alcalde?

De muchísimas. Cuando estás todo el día tomando decisiones te equivocas en muchas ocasiones. Pero no le voy a decir ninguna.

¿Y eso por qué?

Pues porque ya lo harán los demás. Lo que sí le puedo decir es que la experiencia es un grado y que las equivocaciones que cometimos en el pasado no las repetiremos en el futuro.

¿Le gusta como está ahora la plaza de España?

Desde el punto de vista personal creo que es una de las actuaciones más urgentes que se deben realizar en la ciudad. Es necesario acometer una remodelación importante.

Me refería a las terrazas, ya que fue su impulsor.

Sin lugar a dudas, le repito que la plaza de España necesita que sea repensada. Si me pregunta si me gusta como está le diré que no.

¿Por qué no se debe derribar sa Feixina?

Volvemos a lo mismo. No se debe derribar porque la alcaldesa Aina Calvo, con muy buen criterio, eliminó su carácter partidista, lo convirtió en un monolito en recuerdo a todas las víctimas de las guerras. Ya está bien de hablar de estas cosas continuamente.

¿Cómo ve la ciudad después de cuatro años de gobierno de izquierdas?

Mucho peor de lo que estaba. Se ha perdido la energía que le conseguimos dar, generando economía y puestos de trabajo. Conseguimos convertir la ciudad en un referente a nivel nacional y europeo de turismo de fin de semana, en un polo de atracción del turismo y de la actividad económica. Además, se ha notado mucho que el nuevo gobierno municipal en lugar de ayudar a que la ciudad siga tirando de la economía y al servicio de los ciudadanos, parece que está al servicio de las ocurrencias políticas de los gobernantes.

Cuando acabe el mandato de Marga Durán al frente de la junta territorial, ¿se va a presentar?

No está en mis planes. Marga Durán es una estupenda presidenta y debe continuar.

Muchos funcionarios le recuerdan como el alcalde de los recortes...

Tuvimos que hacer recortes. Las circunstancias económicas eran muy complicadas, pero le puedo asegurar que también hay muchos funcionarios que me desean. Más de uno me ha dicho que espera que vuelva a poner orden.

¿Tal cual?

Es una forma coloquial de decirlo. En definitiva, desean la forma de gobernar del PP.

Entró en política de la mano de José María Rodríguez, ¿se siente su heredero político?

Fui alcalde o candidato a la alcaldía por una decisión personal del señor Bauzá.

¿Qué relación tiene con el señor Rodríguez en estos momentos?

Inexistente.

¿Y con el señor Gijón?

Inexistente.