Fulgencio Coll, candidato de Vox al ayuntamiento de Palma: "Hay una radicalización y el feminismo criminaliza todo lo que viene del varón"

"No hubo una dictadura totalitaria, sino autoritaria, que son las que dejan la puerta medio abierta". b. ramon

Nació en Ciutat en 1948, el 18 de julio –"no me dejan celebrarlo", bromea–, y ha ocupado los más altos escalafones del Ejército español. Ahora jubilado, con tres hijos y cinco nietos, Fulgencio Coll se presenta a las elecciones municipales para que "Palma de Mallorca" recupere "la belleza, la tranquilidad y el esplendor", lejos de "populismos y sectarismos"

P ¿Isern es rival o aliado?

R Es un candidato al que tengo el gusto de conocer y le agradezco sus amables palabras de amigo, aunque él milita en un partido y yo en otro. Ambos trataremos de alcanzar la alcaldía y un partido solo no va a lograrlo, es imposible, por lo que sumaremos fuerzas los que queremos la mejor gestión para Palma, lejos de populismos y ciertos sectarismos.

P ¿Cuáles son sus líneas rojas?

R No marcaremos ninguna. Solo recuperar la belleza, tranquilidad y esplendor de esta ciudad.

P Si fuese alcalde, ¿cuál sería la primera medida que aplicaría?

R Hay muchas. Las primeras, limpieza, seguridad y, sobre todo, seguridad jurídica para alejarnos de caprichos. Es increíble que se paguen decenas de millones de euros por medidas precipitadas que se tomaron legislaturas atrás, como por ejemplo el parque de la fachada marítima.

P Como residente del barrio de la Catedral, ¿nota la saturación turística en verano?

R Sí, y mucho. Hay que aceptarlo en julio, agosto y septiembre, pero se podría regular un poco mejor. Tenemos cruceristas, calesas que aparcan donde quieren, taxis que ocupan el espacio quitado a los residentes... La presencia policial es escasa en una zona tan densa y el Ayuntamiento ha ninguneado las reivindicaciones vecinales.

P ¿Cree que hay que permitir el alquiler turístico en pisos?

R Se tiene que analizar bien para armonizar los intereses de todos, pero entiendo perfectamente que este tipo de alquiler genera un problema de ruido y convivencia.

P ¿Cómo abarataría el alquiler de la vivienda residencial?

R Primero, facilitar los trámites burocráticos a quienes quieren reformar su vivienda y destinarla al alquiler. También hay que dar más garantías a los propietarios en caso de que los inquilinos no paguen y construir más viviendas de protección oficial.

P ¿Hay que derribar el poblado gitano de Son Banya?

R Debo estudiarlo a fondo, pero la demolición es costosa, supone indemnizaciones y no resuelve el problema del control de la droga, sino que lo extiende a diferentes lugares, lo que ha sido un grave error. Las cosas se cambian para mejorar, no para empeorar.

P ¿Es un agravio comparativo ofrecerles ayuda y a otros no?

R Sí, es un agravio al ciudadano que paga sus impuestos y cumple con sus obligaciones respecto a los del poblado o los inmigrantes irregulares. Es una injusticia. Se están haciendo esfuerzos económicos con algunos y en cambio abandonamos al ciudadano de a pie normal que necesita ayuda.

P ¿Cómo se tendría que acabar con el 'top manta'?

R Haciendo cumplir la norma con presencia policial, porque es ilegal, y buscando una solución laboral a esta gente.

P Pero como no tienen papeles no les pueden contratar.

R Hay que darles trabajo. Si un señor tiene una tarjeta sanitaria o recibe un subsidio y no es alguien discapacitado, tiene que trabajar, en limpieza o en mil cosas. Dar subsidios a cambio de nada es el mayor error que puede haber.

P El candidato de Vox en Inca dice que el franquismo fue una 'dictablanda'. ¿La definiría así?

R Suscribo lo que dijo un ilustre mallorquín, Félix Pons, que no hubo una dictadura totalitaria, sino autoritaria, que son las que dejan la puerta medio abierta.

P ¿Se tienen que construir más monumentos como sa Feixina, al igual que se ha hecho con el movimiento Stolpersteine?

R Sa Feixina se debe respetar como está. Y en relación a este movimiento, está muy bien en Alemania, pero si empezamos aquí a poner plaquitas por todos los fallecidos de un bando, habrá que ponerlas por los del otro y será difícil de controlar. Además, es una politización de la Historia, que es el grave error de la Ley de Memoria Histórica, porque se cuenta media verdad y a veces mal, por lo que se convierte en mentira. Utilizar la Historia de una forma partidista ha abierto heridas y roto la convivencia.

P Usted ha afirmado que no es de extrema derecha. ¿Qué es la extrema derecha?

R Aquello que va en contra de la Constitución, la convivencia, la democracia, la libertad y conlleva manifestaciones violentas, como los escraches, por ejemplo.

P ¿Derogaría la ley del aborto?

R Estaba en el programa del PP y no lo hicieron. Nosotros somos provida. Hay que volver a la ley anterior para evitar, si es posible, que se produzcan abortos. Nos quejamos de que en España no hay natalidad, por lo que hay que fomentar que una mujer pueda realizarse profesionalmente y, al mismo tiempo, pueda crear una familia y tener uno, dos hijos, o los que decida, cosa que no ha hecho ningún gobierno con seriedad.

P Ha dicho que la ley de violencia de género "está hecha con una interpretación impuesta por movimientos ideológicos radicales" ¿El feminismo?

R Sí. Hay que ser más abiertos y no criminalizar todo lo que viene del varón. Hay una radicalización y no se les otorga la presunción de inocencia necesaria, escuchando a todos los implicados para hacer una buena ley más general sobre la problemática intrafamiliar.

P Vox denunció la conferencia titulada 'Chocho charla'. ¿No ve necesarias las charlas o talleres sobre educación sexual?

R Si hay una buena educación en la familia y los colegios, no creo que se necesite nada más. Lo que sí es importante es advertirles de los riesgos y las consecuencias no deseadas de una emancipación sin la formación adecuada. La charla tenía un toque populista, con un título poco elegante. Esa formación se puede buscar en otros ámbitos, como es el familiar y los centros de enseñanza.