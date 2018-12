Consulta todos los grupos que actuarán en la revetla de Sant Sebastià 2019 de Palma

La próxima Revetla de Sant Sebastià contará con Kiko Veneno y Celtas Cortos, además de Bruno Sotos, Brisa Fenoy y Mishima. Los cabeza de cartel han sido los más votados en la consulta ciudadana para diseñar las actuaciones musicales.

Kiko Veneno actuará en la plaza de la Reina, a las 21.45 horas. Presentará su último single, La Higuera. En la misma plaza tocará El Parra, Suu y Zelisko.

Celtas Cortos actuará en la plaza de España, que como es habitual, será el escenario de la música pop. Ademas de este grupo veterano, que presentará Energía positiva, antes habrá actuado Bruno Sotos. Después lo harán Xriz y cerrará la noche Joan Campos.

La plaza de Cort será la del jazz, sa Feixina se llenará de música electrónica y la plaza Major, como siempre, abrirá la noche con la musica tradicional y el ball de bot. Los conciertos se distribuirán en ocho plazas.



Plaza Joan Carles I, dedicada al pop-rock

Go Cactus es el grupo ganador del concurso Art Jove 2018 y presentan el su primer álbum, Hi, we are cactus, publicado por el sello mallorquín Blau. Canciones rápidas y urgentes. La banda destaca por su energía, su capacidad de interpretación y sus melodías frescas con arreglos que recuerdan al sonido de los sesenta y al rock surfer. Actuará a las 20.30 horas.

Ombra es un cuerteto formado en 2014, ganador de los certámenes Hard Rock Rising y el Festival Granada Sound. Prsenta el disco Walk up the walls. Actuará a las 21.15 horas.

Mishima es un grupo pop con influencias de la canción de autor con ocho discos en el mercado y un álbum que se convirtió en un gran éxito: Trucar a casa. Recollir les fotos. Pagar la multa, íntegramente en catalán. En Palma sonarán los temas de su último trabajo, Ara i res. Actuará a las 22.30.

Niños Mutantes es una de las bandas de referencia del indie-rock español, habituales de los principales festivales que se celebran. En Palma presentarán los temas de su último trabajo, Diez, donde los granadinos exploran nuevos horizontes bajo la producción de César Verdú y León Benavente y apuestan por un sonido más eléctrico y potente. Actuarán a las 00.15 horas.



Plaza de la Reina, flamenco, rumba y Kiko Veneno

El Parra abrirá la noche, cantautor de Chiclana de la Frontera con el que viajar a las esencias flamencas. Compagina su carrera internacional como cantaor de Vicente Amigo, con su vocación como solista. Con cinco trabajos discográficos a sus espaldas. Actuará a las 20.30 horas.

Kiko Veneno es el plato fuerte de la noche, una estrella de la música popular española de los últimos cuarenta años siempre con un pie en el flamenco pero con libertad total para transitar por el pop, el rock y la canción de autor. Te echo de menos, Volando voy, Lobo López o En un mercedes blanco son himnos para varias generaciones. Acaba de publicar el sigle La Higuera. Actuará a las 21.45.

Suu es una de las jóvenes promesas musicales más escuchadas del momento. Acaba de publicar su primer disco, Natural. Mezcla pop, reggae, ska y rumba. Actúa a las doce de la noche.

Zelisko suena a blues, folk y rock con un claro acento del sur. La banda está formada por Dan Zelisko, Xavi Moyà, Salva Guerola y Sebastián March. Subirán al escenario a la 1.30 horas.



Jacint Verdaguer, música urbana, hip hop e improvisación

Triga mezcla las esencias del hip hop con la fuerza del funk y el rock. Actuará a las 20.55 horas.

Brisa Fenoy es una joven compositora e intérprete con una voz muy personal, cuyos temas destacan por su idea del pop-rock electrónico y por sus letras arrisgadas. Tres minutos y Flores de colores son sus últimas temas. Adaptó Lo Malo para el programa Operación Triunfo, que se convirtió en una de las canciones más escuchadas del año. Actuará a las 22.00 horas.

Baby Blackbull es uno de los improvisadores más carismáticos de las competiciones. En 2018 destacan sus temas I don't give a fuck, Oscuridad y Mama. Subirá al escenario a las 23.25 horas.

Phussyon Live Banda + Alona Vinç es una banda local femenina inspirada por la fuerza y la versatilidad del rap. Alona Vinç aporta sus audiovisuales al directo. Actuarán a las 00.40 horas.

Plaza de l'Olivar, escenario del Swing i el Rockabily

Hi Hats Swing & Lindy Pop recoge el ambiente festivo y alegre del swing y temas muy populares de las orquestas de Count Basie y Duke Ellington. Son una pura invitación al baile y la diversión. Actuarán a las 21.00 horas.

Glissando Big Band es una formación de 18 músicos con un repertorio que viaja del swing al jazz más tradicional y alcanza también el latin-jazz, el funk o el jazz fusion. Actuarán a las 22.45.

Black Cats banda veterana, defensora del rockabilly, interpretan temas propios de clásicos de Gene Vincent, Eddie Cochran, Budy Holly, Stray Cats o the Clash. Imposible no bailar en sus actuaciones. Subirán al escenario a las 0.30.



Sa Feixina se entrega a la elétrónica

Emea es el nombre artístico de Miquel Alzanillas, joven productor de Felanitx y figura destacada de la escena electrónica de Mallorca. Presentará Conco, su último trabajo, inspirado en sonidos orgánicos del jazz y el paisajismo sonoro. Actuará a las 21.00 horas

Animic es un grupo musical de género dark-folk-pop. El año pasado presentaron su sexto álbum, Skin. Subirán al escenario a las 22.05 horas.

Roñatron es un proyecto de banda de música electrónica en el que participan algunos miembros de La Puta Opepé. Pedro Troz, precursor de la música electrónica en Mallorca, es el compositor. Actuarán a partir de las 23.20 horas.

Philantropic es un dúo creado por dos hermanos y compositores que hacen versiones de los djs y cantantes más conocidos. Suman a sus directos los sonidos de trompeta y saxo creando una experiencia muy especial. Su actuación llegará a las 1.05 horas.



Plaza de España: pop y grandes éxitos de Celtas Cortos

Bruno Sotos abrirá la noche presentando su último disco A la sombra de tu luz. Este cantante mallorquín es conocido por el público por su actuación en el programa televisivo Got Talent, con su tema Hoy Duele. Actuará a las 21.10 horas.

Celtas Cortos, el veterano grupo de folk-rock, presenta su disco Energía Positiva, pero también harán un repaso a sus temas que se han convertido prácticamente en himnos de toda una generación, como 20 de abril, Cuéntame un cuento, La senda del tiempo o No nos podrán parar. Subirán al escenario a las 22.25 horas.

Xriz mezcla reggeaton, pop y R&B y cuenta con 500.000 seguidores en su canal de YouTube. Comenzó a grabar sus canciones con bases descargadas de internet y las subía a las redes sociales, con lo que adquirió mucha popularidad. Cristian Rodríguez publicó su primer trabajo, llamado Adicción, en 2015. Su concierto comenzará a las 00.20 horas.

Joan Campos DJ cerrará la noche en esta plaza y seguró que congregará a una multitud. Especialista en animar con música disco de los años 70, 870 y 90, es una apuesta segura del cartel de Sant Sebastià. Actuará a las 01.35 horas.



Cort se pasa a la música jazz

Mase Jara Quintet es un grupo de sonido dulce y melódico liderado por la vocalista y compositora Masé Jara, acompañada por músicos de Balears como el batería Teo Salvà, el trompetista Jaume Blázquez y el contrabajo Juanan Torrandell, además del compositor y teclista Sergi Llopis. Subirán al escenario a las 20.45 horas.

One Pac & Fellows traerá el afrojazz. Se trata de la unión de un músico senegalés y uno sevillano, plasmada en el disco African Groove. Tocarán a las 22 horas.

Júlia Colom es ya un referente en la isla. Desde pequeña ha estado involucrada con la música y a los 15 años descubrió el jazz, convirtiéndose en su pasión. Actuará a las 23.15 horas.

Nayla Yenkis & The Funkers presentará una mezcla entre la música jazz y la brasileña. En su repertorio también se incluyen versiones y arreglos sobre éxitos de Tom Jobin, Vinicius de Moraes, Melody Gardot, Billie Holiday, Amy Winehouse, Ella Fitzgerald y Frank Sinatra. A partir de las 00.30 horas.



La plaza Major, la más tradicional con ball de bot y folk

Calabruix romperá el hielo de la Revetla de Sant Sebastià. La Escola de Ball de Bot Calabruix se creó con la finalidad de conservar y divulgar la cultura popular mallorquina. Actuará a las 20.30 horas.

L'Equilibriste es un habitual de los escenarios de la isla y de Reus o Barcelona desde 2007. El grupo está formado por Joan Toni Fuster, Albert Riutort, Alberto Feo, Joan Jaume y Víctor Granados. A las 23.00 horas.

Elkin Robinson (Illa Old Providence-Carib Colombia) traerá ritmos caribeños como el calipso y el zouk. Canta en creole, la lengua nativa de la isla Providencia. A las 00.45 horas.