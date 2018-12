Dos nuevos despidos en Emaya por la falsificación de títulos

El consejo de administración de la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram (Emaya) aprobó ayer por mayoría el despido de otros dos trabajadores relacionados con la trama de falsas titulaciones. Se trata de José María García, sindicalista de CC OO, militante de Més y expresidente del comité de empresa de la sección de Aguas, y de un trabajador del área de Calidad Urbana, por haber presentado un falso título de catalán del nivel A2, uno de los requisitos de la convocatoria para una bolsa de peones especialistas a la que optó en junio de 2016.

Desde que el pasado 13 de noviembre estallara el escándalo de las falsas titulaciones y la empresa remitiera los primeros casos detectados a la Fiscalía anticorrupción, se han revisado un total de 25 bolsas y convocatorias de empleo tanto de las áreas de Aguas como de Calidad Urbana, que incluyen 2.253 solicitudes.

El trabajo continúa y algunas de las convocatorias ya están en manos de la dirección general de Política lingüística, según se indicó desde la empresa.

En este contexto se ha detectado un nuevo caso de falsificación que afecta a un aspirante a una bolsa de trabajo de Calidad Urbana. Esta persona, que no consiguió el trabajo, presentó un falso título de catalán B1 y una falsa titulación de Formación Profesional de la rama administrativa. Este caso también se ha remitido a la Fiscalía y a la Guardia Civil, aunque no se ha abierto ningún expediente puesto que no se trata de un trabajador de la empresa.

Por el momento, de los más de 2.000 expedientes revisados se han detectado nueve falsos títulos de catalán y otros dos documentos falsos referidos a supuestas titulaciones de Formación Profesional, que afectan a diez personas, de las cuales cuatro eran trabajadores de Emaya y los demás aspirantes. Cinco trabajadores han sido despedidos y un sexto finalizó su relación laboral con la empresa antes de cerrar el expediente.