Son Puig recurrirá a Red Eléctrica tras la reculada de Cort con las torres

Los vecinos de Son Puig no se resignan y pedirán una reunión con responsables de Red Eléctrica Española (REE) para conseguir el cambio de trazado de las torres de alta tensión, después de que el Ayuntamiento haya reculado y haya anunciado que no sufragará esta modificación, que se estima en un millón de euros. Ayer, los afectados se reunieron con José Hila, regidor de Urbanismo, y con miembros de los servicios jurídicos de Cort para recibir explicaciones sobre por qué no se puede llevar a cabo esa modificación del trazado como se aprobó por pleno el año pasado.

"El acuerdo del pleno es papel mojado", reiteró ayer David Segura, portavoz de Salvem Son Puig, tras la reunión en el Ayuntamiento. Este último encuentro sirvió para que los vecinos conocieran por parte de los asesores jurídicos de Cort los impedimentos legales para que el consistorio asuma el sobrecoste del cambio de trazado, como se había comprometido el equipo de gobierno. Vista la situación y de que "no hay base legal para que alguna administración asuma el coste", los vecinos han decidido dirigirse a REE, confirmó Segura.

Su intención es seguir "luchando" por ese cambio de trazado de la línea de alta tensión, que aleje las torres y reduzca su impacto.

La torre 14, la más cercana a las viviendas de Son Puig, quedará finalmente a 152 metros y su altura será de 42 metros, bastantes menos de los 62 iniciales. Aun así, los vecinos quieren que la distancia entre sus casas y las torres sea mayor.

Por parte del Ayuntamiento, ayer se explicó de nuevo a los vecinos que se soterrarán los últimos 100 metros del trazado de la línea de alta tensión y que esta modificación se hará con un coste cero para las arcas municipales.

Los representantes de los servicios jurídicos informaron en la reunión de ayer que no tienen aval técnico que les dé el visto bueno para asumir el coste que supondría la propuesta inicial. Los servicios técnicos concluyeron que no se justificaba el interés general del cambio de trazado y por este motivo el Ayuntamiento no puede aprobar este gasto, indicaron fuentes municipales.

Hace tan solo unos meses, en febrero, el Ayuntamiento confirmó que asumiría ese millón de euros para modificar el trazado de las torres, con fondos de la ecotasa y de la ley de Capitalidad. El propio Hila anunció que la administración municipal asumiría ese gasto.