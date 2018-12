Gijón: "No voy a dimitir de concejal porque, sencillamente, soy inocente"

"No tengo la más mínima intención de dimitir de concejal porque, sencillamente, soy inocente". Así de rotundo se manifestó Álvaro Gijón en su intervención ante el pleno en respuesta a la moción presentada por urgencia por los grupos municipales del PSOE, Més y Podemos, en la que se instaba al exedil del PP "a entregar su acta de concejal y abandonar la institución por principios y por el bien de su imagen".

El también teniente de alcalde en el pasado mandato insistió en que está sufriendo "una suerte de mentiras en un procedimiento judicial en el que, además, por primera vez un juez instructor ha sido apartado".

Se quejó una vez más de las "constantes filtraciones que se producen de un sumario teóricamente secreto", además de "la detención de mis padres y de mi hermano, puestos posteriormente en libertad sin cargos". Afirmó asimismo que la petición del equipo de gobierno, a la que se sumó Ciudadanos, "parte de una noticia falsa" publicada por este periódico, según la cual "la Audiencia me va a procesar cuando aún no se ha terminado la instrucción". Además, insistió en que no ha intentado dificultar la investigación, sino que "solo he pedido que no se trocee la causa porque me produce indefensión".

El concejal no tuvo tiempo de desgranar todos los argumentos que había preparado a lo largo de la mañana escritos en siete folios. Concluyó su intervención afirmando que no va a entregar su acta de concejal "porque no he incurrido en ninguna irregularidad, no he aceptado sobornos ni favores sexuales, y por las 13 horas que pasó mi madre en los calabozos".