La falta de personal impide a Cort comprar pisos para víctimas de violencia de género

"Con la Administración hemos topado". Así resume, directora general de Igualdad, los problemas que su área y la de Bienestar tienen para poder. En esta ocasión, si no se avanza no es por falta de dinero, sino por no disponer de un pliego de compra que se ajuste a la legislación vigente, lamenta Segura.

El problema de fondo es la falta de personal que pueda dedicarse en exclusiva a sacar adelante el Plan de Igualdad del Ayuntamiento, aprobado en diciembre del pasado año y que se ha centrado en combatir las violencias machistas. Esta situación imposibilita agilizar cuestiones como la compra de pisos para las víctimas de violencia de género, explica la directora general. Hasta el momento, con los recursos actuales, "no somos capaces" de redactar unos pliegos de compra que consigan el visto bueno de los servicios jurídicos municipales, afirma Lucía Segura.

Dinero de Capitalidad



En este caso, menciona la directora general de Igualdad, se cuenta con 350.000 euros que aporta su concejalía y otros 500.000 de la de Bienestar, procedentes de los fondos de Capitalidad para inversiones, que las dos áreas han sumado en un mismo pliego de compra "para poder tener una oferta más atractiva y más pisos, que después se repartirían entre las áreas".

Sin embargo, sus pretensiones están bloqueadas por cuestiones legales. Los pisos de acogida para estas mujeres y sus hijos se han ampliado de dos a cuatro recientemente (el último se incorporó en primavera), pero la intención de Igualdad era ampliar a seis o siete las viviendas, cuestión que de momento, pese a tener el dinero, no ha sido posible, reconoce la directora general.

Sí se ha podido afrontar la reforma del centro de acogida, en proceso de licitación, para distribuirlo en apartamentos, con sus respectivas cocinas y cuartos de baño, para que las mujeres puedan llevar una vida normal e independiente.

Para las víctimas de violencia de género también están vigentes los descuentos en la EMT, con el Carnet Verd, las cuotas reducidas en las escoletes municipales, el bono escolar, la matrícula gratuita en cursos de formación de adultos y en actividades y talleres en el centro Flassaders, así como una importante reducción o la gratuidad, dependiendo de su situación, en los casales de barrio.

Segura también destaca como un avance el servicio de 'canguraje', no solo para que las mujeres puedan tener tiempo para formarse, buscar trabajo, llevar a cabo las gestiones jurídicas de sus casos, sino también para que dispongan de un tiempo para ellas, recuperar red social y la normalidad.

Estudio sobre violencia sexual



Relacionado con la violencia machista y la campaña No i punt!, el Plan de Igualdad incluye la realización de un estudio sobre la violencia sexual en El Terreno y el Paseo Marítimo en tiempo de ocio.

Con este informe, Igualdad conocerá los puntos negros en la zona, qué tipo de agresiones se producen, quién las comete y cómo las padecen las mujeres, detalla Segura.