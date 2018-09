xisco alario

30.09.2018 | 02:45

Fotos corrientes Xisco Alario

Hay fotos que no me gusta hacer, pero que hago instintivamente, aunque después me arrepienta. No me paré a interesarme por este hombre, no recuerdo por qué no lo hice (seguramente llegaba tarde a algún lugar). Sólo hice la foto y la olvidé hasta el momento de descargarla en el ordenador, y siempre tendré la duda de si hacer o no fotos como esta.