El centro derecha busca candidatos a Cort

La carrera electoral está a punto. Las formaciones políticas que conforman el centro derecha quieren arrebatar la mayoría al tripartito que ha estado al frente del gobierno municipal los últimos cuatro años

cuando faltan apenas ocho meses para las próximas elecciones municipales. Los partidos del centro derecha () están a la búsqueda de un candidato o candidata como cabeza de cartel alde sus respectivas formaciones políticas.

Si a finales del año pasado se daba por seguro que la actual portavoz del PP en Cort, Margalida Durán, continuaría como número uno de su lista municipal, tras los cambios internos sufridos en el seno del partido tanto a nivel nacional como autonómico su candidatura ya no es tan sólida.

Existen voces discrepantes en el seno del partido que ponen en duda la capacidad de Durán de parar la sangría de votantes que depositarán ahora su confianza previsiblemente en Ciudadanos y en partidos del arco más extremo de la derecha, aunque estos últimos no tengan las mínimas posibilidades de obtener representación.

Pese a que se ha comprobado en varias ocasiones que en las ciudades el cabeza de cartel apenas varía los resultados electorales, se han producido "movimientos" en el seno del partido conservador para que encabece la candidatura una persona con un "mayor peso político".



El regreso de Mateo Isern

En este contexto, incluso ha salido a la palestra nuevamente el nombre del exalcalde de la ciudad, Mateo Isern, apartado de la vida política activa desde que renunció sorpresivamente "por motivos estrictamente personales" a presentarse de nuevo como candidato al Congreso de los Diputados.

También ha "sonado" como sustituta de Durán Marga Prohems que, desde que Pablo Casado ha sido nombrado presidente nacional de su partido, ha subido en el escalafón interno. Está por ver, no obstante, que quiera dar el paso desde la política autonómica a la local.

Mateo Isern no confirma ni desmiente que haya tenido ofertas para regresar a la policía local por parte del presidente del partido en Balears, Biel Company. Tampoco despeja la duda de si le interesa o no bajar nuevamente a la arena política tras su experiencia de poco más de cuatro años ostentando representación institucional. Se limita a afirmar que no va a hacer "ni un comentario al respecto".

Isern y su entorno, al igual que la dirección del partido, son conscientes de que el exalcalde es rechazado por un amplio sector de militantes palmesanos y, en especial, por los más próximos al expresidente regional y del Govern, José Ramón Bauzá, al igual que por el sector afín al otrora todopoderoso presidente de la junta territorial de Palma, José María Rodríguez.

Por su parte, Marga Durán insiste en que aún "no toca" despejar la duda de si se presentará o no a la reelección y afirma que tanto ella como su equipo están volcados en este momento en el seguimiento y la oposición de la política del tripartito en Cort. Pese a lo anterior, recuerda cada vez que se lo preguntan que ella es la presidenta de la Junta Territorial del PP de Palma, dando a entender que goza de un amplio apoyo entre la militancia más activa de su partido. Fuentes del partido conservador, no obstante, recuerdan que el hecho de ostentar este cargo no es garantía de encabezar el cartel electoral al Ayuntamiento de Palma. Recuerdan que, por ejemplo, José María Rodríguez, fue presidente del PP palmesano durante más de diez años y nunca consiguió encabezar la candidatura, ni cuando se lo propuso.

Otra cuestión que deja en el aire la candidatura del PP es el hecho de que su nombramiento depende de la dirección nacional del partido, que tiene la última palabra, aunque la propuesta proceda de la dirección autonómica e insular.

Además, la nueva dirección de Casado ha encargado macroencuestas en las principales capitales del país, que serán tenidas en cuenta a la hora de inclinar la balanza hacia uno u otro candidato. En principio, el proceso se debía realizar tras la convención nacional, a celebrar en diciembre. No obstante, esta fecha puede cambiar en función de si se convocan o no las elecciones autonómicas andaluzas próximamente. Si es así, la selección de candidatos en los grandes municipios puede sufrir un adelanto considerable.



Bauzá, dispuesto a repetir

Ciudadanos tampoco dispone aún de candidato seguro a Cort. Si bien el actual portavoz del grupo municipal, Josep Lluís Bauzá, ha manifestado su disposición a continuar, junto con su equipo, cuatro años más en Cort para dar continuidad al trabajo realizado estos cuatro años, todo depende de la decisión que adopte la ejecutiva a nivel nacional.

Aunque se ha contemplado la posibilidad de que el exsocialista Joan Mesquida se presente como número uno por el partido naranja, se cree que finalmente no se va a materializar ya que, en cualquier caso, al también exsecretario de Estado de la policía se le reservan otros cometidos a nivel nacional e incluso en la Unión Europea, teniendo en cuenta que las elecciones al Parlamento Europeo están a la vuelta de la esquina.

Tampoco se sabe si el candidato a Palma deberá ser escogido con primarias. Lo anterior depende de si la agrupación palmesana supera o no los 400 afiliados.



La irrupción de El Pi

Proposta per les Illes (El Pi) aspira a tener representación en Cort tras las elecciones del próximo mes de mayo. En el partido regionalista se quieren sacar la espina de no haber alcanzado el tope del 5% en los pasados comicios y esperan en esta ocasión obtener un mínimo de entre 8.000 y 9.000 votos que les permitiría "rascar" entre dos y tres concejales.

Esta formación ha apostado fuerte la baza de Palma, nombrando como presidente del partido en la ciudad a Josep Melià, un peso pesado dentro del partido junto con el pobler Jaume Font y el manacorí Antoni Pastor. Melià no sabe aún si va a ser candidato a Palma y no descarta que quien lo sea también ocupe un puesto en las listas al Parlament.

Por el momento, se centra en hacer visible su partido en las barriadas de la ciudad en las que tienen más votantes potenciales como la de Son Dameto, es Fortí, Sant Jordi, es Molinar y Son Espanyolet, con el fin de "arañar" votos de una parte de la abstención, de votantes de Més y, en menor medida, del PP. No se prevé que esta formación tenga candidato antes del próximo mes de diciembre.

El anuncio por parte de otras formaciones que van a presentar candidatura como la de la exdiputada del PP, Aina Aguiló, o Actúa de Jorge Campos, se considera como un dato anecdótico que solo servirá para restar votos y posibilidades al PP, Ciudadanos y El Pi.