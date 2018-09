La Policía multa a más de 1.000 coches de alquiler que aparcan en Palma sin contrato

La. Las sanciones oscilan entre los 60 y 90 euros por vehículo estacionado.

Esta práctica no está permitida según recoge el artículo 85 de la ordenanza municipal de circulación, que impide a vehículos de alquiler estacionar en la vía pública.

La vía donde más vehículos se han denunciado ha sido en la Avenida Gabriel Roca con 481 denuncias. En muchas ocasiones, los coches de alquiler ocupaban diariamente entre 24 y 25 metros lineales de vía pública, un problema para el resto de residentes de la zona al no poder estacionar sus vehículos.

De esta forma, la Policía Local continúa con su campaña que empezó el pasado 1 de junio en las calles Caravel.la, Manuela de los Herreros y Bergantí.

En el primer día de inspección se levantaron 40 actas a vehículos estacionados que no estaban alquilados.

Los tipos de infracciones detectadas son tres: estacionar en vía pública sin conductor contratado, no exhibir en un lugar visible el contrato de alquiler y no colocar los datos de la empresa de alquiler para poder identificar que es un vehículo de rent a car.

Durante la campaña se ha detectado que en algunas calles los coches estacionados han ido disminuyendo ante las denuncias realizadas; por el contrario, en otras vías han aumentado, por lo que se han elevando las actuaciones y denuncias de la Policía Local. Los agentes recogieron las quejas vecinales el pasado mes de mayo y, en concreto, los de la zona de Can Pastilla manifestaron los problemas que tenían los residentes por el gran número de vehículos de alquiler estacionados en la vía pública.