Protesta de vecinos de Son Banya en Cort: "¿Qué quieren, que seamos okupas?"

Unos 20 vecinos de Son Banya acompañados de varios menores y un bebé, se están manifestando en la plaza de Cort exigiendo la paralización de los derribos que lleva a cabo el Ayuntamiento dentro del programa de desmantelamiento de Son Banya.

Un abogado de los convocantes ha anunciado que han recurrido el archivo de una denuncia penal interpuesta el pasado mes de abril al considerar que se puede estar cometiendo por parte del Ayuntamiento un delito de prevaricación penal.

Una de las manifestantes asegura que no dispone de ninguna vivienda alternativa y ha afirmado que no tiene derecho a ser ayudada por Cort porque se ha considerado como propiedad una sepultura. "¿Qué quieren, que seamos okupas?", ha espetado la mujer ante los medios de comunicación concentrados en la plaza de Cort. Ha denunciado que Son Banya "es un asentamiento legal" y que el equipo de Gobierno "se gasta tres millones de euros en derribarlo y no en arreglarlo".

Por su parte, los derribos inciados auyer de otras tres chabolas, paralizados un par de horas debido a los disturbios ocasionados por un grupo de pobladores que tiraron piedras a los empleados de la constructora y a los técnicos municipales, han continuado esta mañana. La concejala de Bienestar Social, Mercè Borrás, ha reiterado que el programa de derribos, que se jecutan por orden judicial, va a proseguir. Se prevé que en diciembre se hayan derribado las primeras 45 chabolas. Un total de 18 moradores afectados por los derribos han entrado en el programa de ayudas aprobado por el Ayuntamiento. De momento se han derribado 10 chabolas y 20 menores han podido abandonar el poblado.