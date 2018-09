Cort mantendrá al jefe de bomberos

La concejala de Seguridad Ciudadana,, mantendrá al jefe del cuerpo de Bomberos de Palma , hasta el final del mandato pese a la oposición de la mayoría de la plantilla y a que él mismo ha solicitado su sustitución al

Pastor ha manifestado que Nieto ocupa la plaza de jefe en propiedad, por lo que no se le puede asignar otro trabajo en estos momentos. En concreto, manifestó que "si le destituyo o acepto su dimisión, se queda en la calle, algo que no voy a consentir, por mucha oposición que tenga en el cuerpo".

Lo que sí está dispuesta a hacer la concejala, y así se lo comunicó a Nieto cuando el pasado mes de agosto se incorporó de nuevo a su puesto tras dos meses de baja, es modificar la relación de puestos de trabajo con el fin de que, en un futuro y de cara al próximo mandato, el jefe de bomberos sea un cargo de libre designación. De esta forma, los sucesivos gobiernos municipales podrán nombrar a la persona que consideren más apropiada para que asuma la jefatura en cada momento. En este caso, Nieto podría asumir unas responsabilidades distintas dentro del cuerpo sin tener que renunciar a su puesto de trabajo.

La concejala afirma que la situación del jefe de bomberos es distinta a la del máximo responsable técnico de la Policía Local, Josep Palouzié, puesto que en este último caso no tiene la plaza en propiedad, sino que la ocupa por libre designación y por un período temporal.

El hecho de que Nieto sea rechazado por la mayoría de la plantilla hasta el punto de que en una asamblea de la Agrupación Profesional de Bomberos de Palma se solicitara su dimisión con 87 votos a favor y uno solo uno en contra, no va a modificar la decisión de la concejala. Tal como ya manifestó en el pleno del pasado mes de julio, cuando esta cuestión fue planteada por el grupo municipal de Ciudadanos, Pastor manifestó que "ni la jefatura del cuerpo de Bomberos ni la de la Policía Local es una cuestión que se pueda decidir en una asamblea de trabajadores, sino que es una decisión del gobierno municipal y así va a continuar siéndo". Desde esta asociación profesional se ha solicitado la dimisión de Nieto porque, "pese a que nos ha apoyado siempre en nuestras reivindicaciones laborales, no conseguimos que el funcionamiento del parque sea el adecuado, por lo que pensamos que lo mejor es que otra persona cambie el rumbo". Asimismo, se insistió en que este problema no solo se produce por la inoperancia de Nieto, sino que "las responsabilidades deben buscarse también en la jefatura y la concejalía".

Cuando se planteó el perfil del nuevo jefe, se indicó que debe ser una persona "con un proyecto de parque, con objetivos claros y evaluables", de tal forma que "si no los cumple en el tiempo adecuado se deberá sustituir".

Más reivindicaciones



La agrupación profesional, junto con el sindicato CC OO, van a intervenir en el pleno de mañana con el fin de poner de manifiesto, una vez más, una serie de deficiencias que persisten y que achacan en buena medida a la mala gestión de la concejalía. Entre ellas, se incluye que aún no se dispone de la autoescalera, el "exceso" de horas extraordinarias que realizan por falta de personal, que aún no se han cubierto las 12 plazas convocadas y que no se permite que los bomberos con carnet ocupen el puesto de conductor.