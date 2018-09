Palma responde con timidez al Día Europeo sin Coches

Elocuente la sentencia:. Lo indica un. En su zona de trabajo, entre Bonaire y Passeig Mallorca no se atista mucho movimiento de coches pero a lo lejos se oye el runrún de los vehículos que sí circulan por las avenidas.

Palma se ha sumado al Día Europeo sin Coches de manera tímida. Al igual que otros años, sigue aferrada al volante.

Joan Ferrer, regidor de Movilitat ha indicado que la situación "es tranquila" y que, según informan los agentes, "hay un ligero descenso del tránsito. Zonas azules se han notado pero no se ven desiertos completamente porque están los coches de los residentes". Con todo, la valoración del regidor es que el Día sin coches "se consolida como experiencia positiva".

Cort impidió el aparcamiento en la zona ORA a excepción de los residentes acreditados y vehículos autorizados. Pese a los carteles sobre las máquinas expendores de los tiques, el desconocimiento de la medida era patente entre algún conductor. Es es caso de David Mendoza que aún pareciéndole "muy bien" la medida usa el coche a diario para ir al trabajo. Hoy le ha pillado a ´contrarueda´ y los agentes de la ORA de la zona de la plaza Patines le han indicado que no puede estacionar.

"No lo sabía. He tenido que ir a Porto Cristo muy temprano y ahora queríamos hacer unas compras por el centro y he visto que no puedo aparcar aquí", relata.

Tampoco sabe que se puede aparcar gratuitamente en los aparcamientos de la SMAP de la Riera, Marqués de la Senia y el de Manacor.

Otra medida disuasoria para evitar el uso del coche es la gratuidad en las líneas de autobús de la EMT, la 2,6, 10 y 24. Todo aquel que quiera utilizarlas hoy puede recoger los tiques en los aparcamientos de la SMAP ya citados.