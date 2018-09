20.09.2018 | 23:54

Hamburguesas para Es Refugi manu mielnietzuk

Varios restaurantes donarán sus creaciones a los usuarios del centro de acogida Es Refugi, situado en Ca l'Ardiaca. Las hamburgueserías participantes en el Battle of the Burger Mallorca 2018 hicieron entrega ayer tarde de 160 hamburguesas gourmet a los 130 usuarios del centro de acogida que, por su situación social, no pueden acceder normalmente a este tipo de menús.