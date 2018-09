El bosque de Bellver tendrá menos caminos secundarios con dinero de la ecotasa

El área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma va a elimiar varios kilómetros de caminos secundarios del bosque de Bellver con dinero de la ecotasa . En concreto, existe una partida para el presente año procedente de este impuesto, aunque según el concejal de Infraestructuras de Cort,no se ejecutará hasta el próximo año, puesto que en estos momentos,se está redactando el proyecto de ejecución.

La supresión de caminos secundarios del bosque de Bellver es una actuación prevista en el plan de usos y gestión del bosque modificado en 2016, cuya aplicación pretende parar el proceso de degradación. En general, se trata de una red de caminos que se han ido formando de forma espontánea por el uso que hacen de ellos los usuarios del bosque y que facilitan la eliminación de masa forestal. Se calcula que, si no se toman las medidas adecuadas para frenar la degradación, en el plazo de 30 años se puede perder el 40% de la superficie forestal.

El concejal ha explicado que los caminos naturales, que son aquellos formados por los cursos de agua o por las condiciones especiales de la orografía, se van a mantener. De esta forma, cuando se haya ejecutado esta actuación, además de los caminos naturales, los usuarios del bosque también tendrán a su disposición el denominado camino perimetral.

Al respecto, se prevé que a finales del presente año se inicie la ejecución de la denominada tercera fase del camino perimetral, cuya ejecución está subvencionada en un 50% con fondos Feder de la Unión Europea. Las obras afectarán a 405 metros de camino que discurren básicamete por la finca de Son Berga, incorporada al bosque, y tienen un coste de 321.000 metros. Con esta actuación se habrá completado aproximadamente la mitad de esta vía perimetral, que también realiza funciones seguridad, puesto que sirve para facilitar el acceso de los bomberos o ambulancias a distintos puntos del bosque.

Romero ha manifestado asimismo que este año se espera una menor presencia de orugas de procesionaria. Así lo indican los muestreos de machos de la fase de mariposa de este insecto. El concejal recordó, no obstante, que si bien se pretende que la oruga no este presente en las inmediaciones de los caminos, del castillo y de la zona de juegos infaltiles –zonas en las que se realiza un tratamiento de endoterapia a los pinos que mata a las orugas cuando se comen las hojas- no es conveniente erradicarla del todo puesto que forman parte del alimento de aves insectívoras.