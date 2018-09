Durán responsabiliza a Noguera del vertido de aguas sucias al mar

La portavoz del grupo municipal del PP en Cort, Margalida Durán, ha responsabilizado "directamente" al alcalde, Antoni Noguera, y al equipo de gobierno municipal de los reiterados vertidos de aguas residuales al mar cada vez que se produce un episodio de lluvias que, a lo largo del pasado mes de agosto y en lo que llevamos de septiembre, ha supuesto el izado en siete ocasiones de las banderas rojas en distintas playas de la ciudad, en especial en las de Can Pere Antoni y Ciudad Jardí.

Durán ha afirmado que el alcalde "no puede lamentarse" por esta situación, sino que debe actuar. En este sentido, ha recordado que en septiembre de 2015 el consejo de administración de Emaya aprobó los proyectos del nuevo colector y del tanque de laminación que ahora se van a ejecutar "gracias a que el anterior equipo del PP los había redactado".

Pese e lo anterior, en estos momentos aún no se han ejecutado cuando, si se hubieran adjudicado las obras una vez aprobados los proyectos ya estarían realizdas y en funcionamiento, en lugar de en 2020, como se prevé ahora. Ha recordado asimismo que su grupo parlamentario presentó en 2016 una enmienda a los presupuestos de la Comunitat Autònoma de 2017 para que la conselleria de Medio Ambiente incluyera una partida para la ejecución de estas obras, que fue rechazada por los grupos del pacto. Por ello, Durán ha insistido en que, en 2015, para el Tripartito, los vertidos no eran preocupantes "porque no existían" , contradiciendo de esta forma los datos ofrecidos por Emaya.

La portavoz conservadora ha anunciado asimismo esta mañana que van a solicitar la comparecencia en el pleno de este mes de septiembre del Concejal de Movilidad, Joan Ferrer, de cuyo departamento afirmó que "es un caos y funciona a golpe de ocurrencias". Desde el PP han manifestado su preocupación por la anunciada remunicipalización de la ORA, puesto que están convencidos de que "será más cara para el

Ayuntamiento". Entre otras cuestiones, también quieren saber qué pasará con el personal adscrito a la empresa privada que en estos momentos tiene adjudicada la gestión de este servicio municipal, prorrogado ya en dos ocasiones.

En próximo pleno municipal también se debatirá una proposición que ha presentado el grupo conservador en la que se solicita del Consistorio un apoyo expreso de la labor realizada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), así como a la Policía Local, tras las pancartas en su contra exhibidas por el grupo radical Arran. En la misma proposición se solicita un apoyo explícito a la actuación de la Policía Local del pasado 30 de agosto en la plaza Berenguer de Palou, que disolvió un acto de este mismo grupo. Durán espera que esta moción se apruebe por unanimidad, aunque ha afirmado que "será curioso ver qué vota el alcalde, el grupo independentista Més, el PSOE y Podemos, así como averiguar si la concejala de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, ha de votar en contra".