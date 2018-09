El PP critica que Cort imponga a los vecinos el trazado del nuevo carril bici del Camp Redó

La portavoz del grupo municipal del PP en Cort, Margalida Duran, criticó ayer que "el trazado del nuevo carril bici del Camp Redó constituye un nuevo ejemplo de imposición y oscurantismo del Pacto de Cort", y que su paso por las calles Uruguay y Guillem Forteza se haya decidido sin contar con vecinos y comerciantes.

"Llama la atención que mientras los vecinos y los comerciantes de la zona reclaman más aparcamientos, el Ayuntamiento responda eliminando 30 plazas", alertó Durán, que además cree que la eliminación de un carril de la calle Guillem Forteza ocasionará más atascos en horas punta.

Entre las zonas afectadas, en la calle Uruguay, donde se encuentra el campo de futbol del Club Independiente, ahora se prohíbe que los padres aparquen de las 17 a las 20 horas.

Durán precisó que el PP no se opone a nuevos carriles bici, pero defiende que "deben llevarse a cabo en aquellas zonas donde represente una solución y no donde ocasionen problemas que no existían", por lo que considera esencial el consenso con los residentes para "cualquier nuevo trazado". Lamentó asimismo que este nuevo trazado se haya proyectado con "absoluto oscurantismo" y de espaldas a la voluntad de los vecinos, que se han enterado una vez comenzadas las obras".