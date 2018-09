Cort sancionará al promotor del aparcamiento de Can Pastilla si no acredita en 15 días su legalidad

El Ayuntamiento sancionará al promotor del aparcamiento de 400 coches de alquiler en un solar deportivo de Can Pastilla si no acredita en 15 días su legalidad , tal como afirmaron ayer desde la concejalía de Urbanismo de Cort. La Policía Local acudió al terreno y levantó acta, en la que constata que el estacionamiento se ubica en el antiguo campo del Club de Fútbol de Can Pastilla, en la calle Àncora número 11, y determina que "no se justifica adecuadamente la actividad". El informe de la visita de los agentes municipales fue remitido al departamento de disciplina urbanística, desde donde se abrirá expediente y se emplazará al promotor "para que presente la documentación, en un plazo máximo de 15 días, que acredite la autorización de dicha actividad".

Los vecinos afectados, sobre todo residentes de la calle Norai (que linda con el solar de 7.000 metros cuadrados), denunciaron los hechos en la OAC (Oficina de Atención a la Ciudadanía) de la zona Litoral y algunos aportaron como documentación la información catastral que determina que el terreno es de uso deportivo. La veintena de viviendas sufren el trasiego de vehículos, con el ruido y polvo que levantan, lo que les impide disfrutar con tranquilidad de las zonas exteriores de esta zona residencial.

Además, con anterioridad al parking de coches de alquiler, el solar era utilizado para practicar tiro al arco y jugar al béisbol, por lo que los residentes se encontraban continuamente pelotas en el interior de sus jardines.