Reabren las playas de Can Pere Antoni y Ciutat Jardí

Reabren las playas de Can Pere Antoni y Ciutat Jardí

La bandera verde se ha vuelto a izar en lastras los vertidos de aguas fecales y pluviales del pasado lunes. El Ayuntamiento de Palma ha decidido reabrirlas al baño después de que los últimoso para la bacteria E. Colli.

La intensa lluvia que cayó la noche del lunes provocó otro vertido al mar de aguas fecales y pluviales procedentes del torrent Gros y la estación impulsora del Baluard del Princep que obligó a cerrar los dos arenales "por precaución", según informó el ayuntamiento de Palma.

Esta ha sido la sexta vez que en las playas Can Pere Antoni y Ciutat Jardí se iza la bandera roja por vertidos de aguas fecales en menos de un mes. Ayer, el grupo en la oposición de Ciudadanos criticó la situación, destacó que no se puede "esperar hasta 2020 para solucionar el problema", como prevé Cort, y acusó al PP de estar ahora "muy interesado en el tema", pese a que "no hizo nada durante la pasada legislatura".