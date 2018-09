La Federación Vecinal propone separar la red de pluviales y residuales con los 27 millones de euros presupuestados con el fin de construir el depósito y el colector que evitarán en parte el vertido de aguas fecales al mar. Tal como dijo el presidente, Joan Forteza, no se puede esperar hasta 2020 o más para tener la solución, y la separación de dichas canalizaciones "sería lo más rápido".

Criticó que el equipo del Pacto "no se hubiese puesto las pilas desde el primer día, porque venían de la oposición y sabían cuál es el problema". Sin embargo, la entidad no apoyará la manifestación impulsada por la asociación el Born del Molinar contra los cierres de este verano, con Miquel Obrador al frente, debido a que "tiene un carácter político y politizado, y no da ninguna solución".