La Federación de Vecinos se ofrece para denunciar el alquiler turístico ilegal

Laimpulsa unay ofrece a los residentes afectadosde forma "confidencial, aunque no anónima". La entidad asumirá personalmente todos estos casos, "los trasladará formalmente a lay hará un, que será comunicado al denunciante", tal como explicó ayer el presidente,

La oficina se halla en la calle Cuba número 8, en el Molinar, y está abierta de 9,30 a 13 horas, pero hay que pedir cita previa en el teléfono 971 718 555 o el correo federacioveinspalma@gmail.com. Con esta iniciativa, pretenden conseguir "que al comienzo de la próxima temporada turística no exista en Palma ni un solo alquiler turístico en viviendas plurifamiliares y ni uno solo sin licencia en unifamiliares".

La Federación Vecinal quiere "cerrar el círculo" tras la iniciativa popular que logró la prohibición del arrendamiento de pisos en Palma y vuelve a comprometerse "asumiendo responsabilidades" con la tramitación de denuncias confidenciales de vecinos. Para que tengan resultado, les solicitan la máxima información posible y piden además "la complicidad de la conselleria de Turismo", que por ahora "no ha destinado todos los recursos necesarios para ofrecer unos servicios de inspección a la altura de las circunstancias", en palabras de Forteza.

Argumentó que hay "intereses muy potentes, que en ocasiones no sabemos ni dónde está su voz, aunque también los tenemos dentro de casa. Únicamente 15 inspectores para las cuatro islas no pueden asumir con eficacia y eficiencia la responsabilidad de hacer cumplir la ley". Antes de que se aprobase la zonificación única en Ciutat, es decir, la prohibición, ya se produjeron "dificultades de todo tipo" y "presiones" por parte de patronales, multinacionales comercializadoras (Airbnb, etc.) y diversos partidos políticos (otros fueron presionados), "colocando siempre por delante sus intereses económicos especulativos y en ocasiones fraudulentos".



Regular el mercado



El presidente de la Federación calcula que, gracias a la iniciativa popular, el centro soporta un 40% menos de alquiler turístico ilegal. Sin embargo, esta disminución no ha repercutido en una bajada de precios del arrendamiento para residentes, por lo que la entidad vecinal considera que también sería "imprescindible una política decisiva y ambiciosa por parte del Govern y el Ayuntamiento para crear conjuntamente un stock de viviendas destinadas a la clase media trabajadora y los jóvenes para que se puedan independizar y tener posibilidades de acceso a un primer inmueble a precios asequibles en concordancia con los salarios actuales".

En concreto, Joan Forteza cifró en un millar el número de pisos que debería construir el Govern. "Se podría llevar a cabo un plan de inversiones de 100 millones de euros en cuatro años, porque si se han gastado 120 en el Palacio de Congresos, ¿por qué no ahora en viviendas?" "Actuarían como un verdadero regulador de los precios de mercado", añadió. La idea de la Federación Vecinal es que se edifiquen en solares municipales y sean inmuebles para alquiler de titularidad y administración a cargo del Ayuntamiento.

Los solares propuestos son los ya previstos de Son Busquets, Son Simonet, Nou Llevant y Son Bordoy, aunque en este último caso la organización ciudadana cree que "solo tendrían que construir los 250 pisos públicos anunciados y convertir el resto en un parque agrario. El último proyecto prevé 750 viviendas en total (alrededor de 3.000 residentes), una presión brutal para el Molinar", por lo que la Federación aboga por aplicar un "urbanismo sostenible" para hacer "una ciudad a medida".