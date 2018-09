La Federación de Vecinos se ofrece para denunciar el alquiler turístico ilegal en Palma

Laimpulsa desde este lunes unay ofrece a los residentes afectados poder

La entidad asumirá personalmente todos estos casos, "los trasladará formalmente a la conselleria de Turismo y hará un seguimiento bimensual, que será comunicado al denunciante", tal como ha explicado esta mañana el presidente de la Federación, Joan Forteza.

La oficina se halla en la calle Cuba número 8, en el Molinar, y está abierta de 9,30 a 13 horas, pero hay que pedir cita previa en el teléfono 971 718 555 o el correo federacioveinspalma@gmail.com.

Con esta iniciativa, pretenden conseguir "que al comienzo de la próxima temporada turística no haya en Palma ni un solo alquiler turístico en viviendas plurifamiliares y ni uno solo sin licencia en unifamiliares".

La Federación Vecinal quiere "cerrar el círculo" tras la iniciativa popular que logró la prohibición del arrendamiento de pisos en Palma y vuelve a comprometerse "asumiendo responsabilidades" con la interposición de denuncias confidenciales de vecinos.

Para que tengan resultado, les solicitan la máxima información posible, y piden además "la complicidad de la conselleria de Turismo", que por ahora "no ha destinado todos los recursos necesarios para ofrecer unos servicios de inspección a la altura de las circunstancias", en palabras de Forteza.

Ha argumentado que hay "intereses muy potentes, que en ocasiones no sabemos ni dónde está su voz, aunque también los tenemos dentro de casa", y no ayuda que "únicamente 15 inspectores para las cuatro islas no pueden asumir con eficacia y eficiencia la responsabilidad de hacer cumplir la ley".