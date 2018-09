xisco alario

02.09.2018 | 02:45

Fotos corrientes

Me flipan las sombras, y no solo las que proyecta el sol de día. Una de las cosas que busco al salir de noche con la cámara son los juegos de luces y sombras como la de esta persiana que, por cierto, nunca antes había visto abierta ni la he vuelto a ver después.