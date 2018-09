Cort devolverá las llaves del edificio de Gesa a Endesa el próximo martes

Elentregará finalmente laseste próximo martes, de acuerdo con la(TSJB) del pasado mes de diciembre y que aún no se había podido cumplir.

Pese a que el Ayuntamiento anunció a principios de junio que la devolución de las llaves del edificio en primera línea y la titularidad de los dos solares anexos se produciría en cuestión de "semanas", este trámite aún no se ha realizado y no será hasta dentro de dos días. José Hila, concejal de Urbanismo de Cort, confirmó ayer que no se había podido devolver las llaves del edificio a la compañía eléctrica precisamente porque esta empresa "hasta ahora no las ha aceptado".

Hila explicó que queda pendiente de negociación otras cuestiones, como la devolución de la titularidad de dos solares anexos al edificio de Gesa y el acuerdo al que se pueda llegar con Endesa, que ya anunció a principios de verano que reclamaría una indemnización al Ayuntamiento por daños y perjuicios por no haber podido disponer de este inmueble desde el año 2009.

Sobre la reclamación de Endesa, Hila comentó que se negociará esta cuestión, pero para ello espera una propuesta avanzada de los técnicos municipales.

La sentencia del TSJB del pasado diciembre suspendía la modificación del Plan General de Palma en esta zona aprobado en 2008 por el que el edificio y los dos solares de primera línea anexos habían pasado a ser de propiedad municipal.

Así, tal como reconoció Hila hace unos meses, se retrocede al punto de partida, al planeamiento urbanístico que estaba en vigor en 2003, cuando el inmueble, obra del arquitecto José Ferragut Pou, debía derribarse para edificar en su lugar viviendas de lujo, de entre cinco y nueve alturas.

Sin embargo, la gran diferencia ahora es que el edificio está protegido desde 2007 como Bien Catalogado, por lo que ya no es posible su derribo.

Además, el Ayuntamiento asegura que pese a la sentencia, mantiene su potestad de decidir sobre el ordenamiento urbanístico de la fachada marítima y ya anunció su intención de promover una nueva modificación del planeamiento para que los dos solares de primera línea, que vuelven a ser propiedad de Endesa, sean espacio libre público con equipamientos, como se preveía en el planeamiento suspendido por el TSJB.

Pendiente de resolver



Para ello, presentará un estudio sobre la compensación económica que se debe dar a Endesa. Además, desde el Ayuntamiento siempre se ha mantenido la posibilidad de que parte de la propiedad del edificio de Gesa pase a ser de nuevo del consistorio, en su totalidad o en parte, pero esta cuestión es una de las que quedan pendientes de negociación con la eléctrica.

Mientras, el edificio de Gesa sigue cerrado desde hace ya unos diez años, sufriendo vandalismo, grandes pintadas (la última hace pocos días) y grafitis, ha sido okupado y ha perdido varios cristales.