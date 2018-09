Dalena Ortiga e Hipòlita Rossinyol: "Que lideren dos mujeres no debería ser algo extraño"

es, señora de Canamunt, ylidera Canavall como la señora. Ambas dirigirán sus respectivas banderías en la batalla de agua de mañana en el Parc de la Mar (17 horas), dentro de las fiestas organizadas por, que se celebran por tercer año consecutivo. Presentaron sus candidaturas arropadas por sus acólitos, que las ayudan a caldear, siempre con humor, el ambiente.

P Dos mujeres liderarán la batalla, ¿qué supone?

R Magdalena Roca: Realmente, un honor. Este año, cuando ganamos, fue todo un honor y una sorpresa.

Mar Benadí: Sobre todo una fiesta. Que lideren dos mujeres no debería ser algo extraño, igual que el año pasado fueron dos hombres, este año son dos mujeres.

P ¿Habían participado antes en la fiesta de Canamunt i Canavall?

R M. R.: Sí, pero siempre en segunda línea.

M. B.: Yo también, desde que empezó la fiesta dije que esto no me lo perdía.

P ¿Qué implica ser la señora de cada bandería? ¿Cuál es su función?

R M.R.: Bueno... Llevar a Canamunt a la victoria...[risas]

M. B.: Pero sobre todo animar a la gente a que venga a la fiesta. En mi caso, animar para que Canavall lo pete este año...

M.R: No, porque acabaréis ahogados...

M. B.: Bueno, bueno, ya lo hablaremos... Sobre todo animar antes de la batalla, hacer vídeos para que la gente conozca la batalla y la historia.

P ¿Comporta trabajo este papel? Estos días están publicando mensajes en redes sociales, siempre con buen humor...

R M. R. Siempre, pero esto lo llevo ya integrado.

M. B.: Yo también. Es verdad que es un trabajazo. Cuando comienzas, piensas que no será para tanto, pero sí lo es. Pero es un trabajo que se hace con gusto...

M. R.: Y con ganas, una vez que te has puesto...

P Aparte de la batalla de agua de mañana, ¿Cuál es el momento más especial?

R M. B.: Todo me parece que tiene lo suyo. Creo que el momento de la bajada de los blasones [ayer por la tarde] en Cort es el inicio de todo el fin de semana de fiestas y es un momento que la gente no conoce tanto, y si vinieran más participantes de los dos bandos, sería muy potente.

M. R.: Sí, y la cena de colles, en el que no he participado nunca [por ayer por la noche]. Como es el primer año que participo, me hace mucha ilusión.

P ¿Por qué se presentaron en sus respectivas banderías?

R M. B.: Yo he sido de Canavall desde que comenzó la fiesta. Y pensamos que sería el bando, por lo que habíamos leído, de las clases populares, de las minorías y nos empujó a elegir Canavall. Nos gustan las cosas difíciles y las imposibles... Y bueno, ser de Canamunt es tan fácil que no vale la pena, la verdad.

M. R.: Yo soy de Canamunt y siempre he participado con ellos, me siento de Canamunt.

P ¿Hoy día tiene importancia el lugar donde uno vive, para ser de un bando u otro?

R M. R.: Puedes ser de una bandería sin ser de esa zona en concreto, pero realmente allí donde vives determina de qué bando eres.

M. B.: Yo creo que tiene que ser un sentimiento. Es verdad que si vives dentro de la muralla, tienes una zona asignada.

P Dejando de lado el color de cada bando y su zona, ¿hay diferencias entre unos y otros?

R M. B: No, el color y el territorio. Lo bonito es que es una fiesta viva, que la hace la gente, desde la organización, que son de Palma, y quienes participan con ganas... Puedes hacer lo que quieras.

P Es una fiesta abierta a todos.

R M.R.: Sí, y niños también. Habrá batalla de niños, en un lugar cerrado. Ellos podrán venir con pistolas y tendrán su espacio.

P ¿Quién ganará la batalla?

R M.R.: ¡Canamunt! [risas].

M.B.: ¡Canavall! ¡Canavall! [más risas].