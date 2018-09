Grip Face crea un mural en el aparcamiento de Marquès de la Sènia

El artistaha realizado uncon el objetivo de humanizar este espacio, según ha informado este sábado el Ayuntamiento de Palma.

La obra de Grip face es la segunda intervención de este tipo que se lleva a cabo en un aparcamiento municipal, después de que el artista Joan Aguiló plasmara una de sus ilustraciones en el de Comtat del Rosselló.

"Esta intervención responde al objetivo transversal del equipo de gobierno de promocionar el arte urbano como forma de expresión artística y de dignificar espacios", explica Joan Ferrer, regidor de Movilidad.

La ilustración de Grip Face, que estará finalizada en diez días, se titula The indoor obstacles between the past and the present seen from the outside. Según el propio artista, este mural "no se define como una pieza estática, se plantea como un mural evolutivo en varias cápsulas".

Grip Face remarca que este es el segundo espacio híbrido en el que interviene en poco tiempo, "un puente del exterior y el interior, un lugar de paso, un lugar que no permite mucho tiempo para ver la pieza", en referencia a la ubicación de este mural, en la pared de entrada del aparcamiento. Por ello, "la velocidad de tránsito del lugar es primordial como concepto del mural, lo consumiremos ràpidamente y esto general un speed de elementos plásticos en movimiento", añade el artista.