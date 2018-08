Noguera reitera su petición de inversión estatal para la Platja de Palma

No hubo sorpresas. En la reunión que mantuvieron ayer Antoni Noguera con vecinos, hoteleros y vecinos y restauradores de la Platja de Palma se reiteraron promesas y peticiones.

Por parte del Consistorio, la necesidad de pedir a Madrid inversión para la Platja de Palma. Ahora que la secretaria de Estado de Turismo es la mallorquina Bel Oliver, se acercan posiciones. El alcalde indicó que se va a pedir el dinero de la ecotasa para el alumbrado púbico de la Platja de Palma. Cort ha presentado un proyecto a la convocatoria de la subvención del impuesto turístico.

Anunció que ha invitado a la reunión de septiembre a la consellera de Turismo, Bel Busquets, para hacer balance de la temporada.

Los hoteleros, en boca de José A. Fernández de Alarcón, vicepresidente del grupo, reiteraron sus quejas "ante la falta de aplicación de la ordenanza pública". "Es la asignatura pendiente, es el problema de fondo. El producto turístico en el Mediterráneo ya no es el hotelero sino una mezcla entre hoteles y gestión municipal, solo que no hay conciencia de ello. Puedes invertir millones pero si no hay gestión el producto se viene abajo", explicó a este diario, el representante hotelero.

"Los precios de los hoteles en Palma están bajando porque no se sabe gestionar bien la ciudad", opinó.

Los vecinos que asistieron también a la reunión volvieron a expresar su insatisfacción ante problemas de seguridad ciudadana, limpieza y el estado de las infraestructuras.

Meses atrás, la queja colectiva de vecinos y hoteleros tomó forma en la plataforma Por una Playa de Palma cívica, "un frente común ante la actual situación de turismo incívico que padecemos".

Por ello, hicieron una petición de autogestión económica y financiera del distrito que "legalmente nos asiste", como expresó Biel Barceló, presidente de la Agrupación Ciudadana Ciutat de s'Arenal.

La comisión de seguimiento de la Platja de Palma se celebra una vez al mes. Además del alcalde Noguera, le acompañaron Neus Truyol, máxima responsable de Emaya; el asesor del distrito, Miquel Àngel Contreras, y el mayor de la Policía Local, Miquel Quetglas.

La inversión millonaria en los hoteles se ha topado con la continuidad del turismo de borrachera, que espanta al nuevo cliente que los establecimientos de más categoría quieren atraer. De ahí que reiteraran ayer la necesidad de una mayor presencia policial que "acabe con la inseguridad".