Piden que las empresas que alquilan motos eléctricas paguen las multas

Varios turistas en motos eléctricas en medio de la playa de Can Pastilla. p. j. oliver

Lapide que lasasuman las. Propone al Ayuntamiento que el(VMP), aprobado este verano, añada la obligación de las comercializadoras de tener una, ya que esque la Policía pueda sancionar a los conductores que infringen la normativa, según afirmó ayer el presidente de la Federación,. Los motivos principales son que ", no suele haber agentes cuando se producen irregularidades y, si hay alguno,", enumeró.

La Federación no quiere que "los beneficios económicos de este tipo de establecimientos se conviertan en un perjuicio social para los ciudadanos y la propia administración", como ya ocurre actualmente con los desmanes vistos esta temporada. Por tanto, si los negocios de arrendamiento de motos eléctricas asumen la responsabilidad subsidiaria, "se preocuparán de que sus clientes cumplan las normas para evitar el pago de sanciones". Y en caso de que los turistas infrinjan algún punto del decreto, el consistorio podrá cobrar la multa directamente de la empresa, sin tener que realizar un farragoso proceso administrativo para localizar en su país de origen al conductor del vehículo alquilado.

La nueva normativa establece sanciones de carácter leve, de 40 euros, y deriva la responsabilidad civil en el establecimiento en caso de accidente, no la subsidiaria. Para Forteza, "el problema que ha surgido con las motos eléctricas no tiene nada que ver con otros vehículos incluidos en el mismo decreto, como los patinetes. Si te atropella una moto, el accidente es grave, pero se ha metido todo en el mismo saco porque se ha hecho de forma improvisada".



Prohibirlo, como Calvià



La Federación de Asociaciones de Vecinos se plantea ir más allá si los abusos de los turistas continúan, porque "es un asunto muy serio". Estudiará pedir al Ayuntamiento que prohíba el alquiler de este tipo de vehículos, como hizo el consistorio de Calvià la pasada temporada. De ahí que la mayoría de las empresas implantadas en el municipio de Ponent se hayan trasladado este verano a Palma y Llucmajor, con el consiguiente quebradero de cabeza tanto para peatones como para residentes de la primera línea.

El portavoz vecinal cree que "el decreto no se puede aplicar por falta de policías. El problema se origina en la Platja de Palma, pero ya hemos visto cómo se mueven por las dunas de es Carnatge, la playa de El Peñón e incluso dentro del recinto de la Torre d'en Pau. Y no hay policía de barrio, sino un agente itinerante, no alguien de forma permanente durante toda la jornada laboral para controlar y resolver lo que surja".