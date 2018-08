"Falta de mantenimiento" en la red del carril bici

Plaza de España

palma

26.08.2018 | 20:46

El carril sobre aceras "favorece el conflicto con peatones", según Mariano Reaño. r. s.

Pese a las recientes protestas de usuarios de los carriles bici, Cort juzga que su estado es "aceptable". Desde Movilitat han recordado que en breve aumentarán la red de carril bici con un tramo en la calle Rodríguez Méndez. Con todo, son numerosas las quejas ante el descuido del carril bici por la invasión de ramas y el mal estado del firme. "Está previsto que se corten estas ramas, pero aún no hay fecha", indicó el portavoz del Ayuntamiento. Sin embargo, Mariano Reaño, de Massa Crítica, opina que "la red de carriles bici adolece de una total falta de mantenimiento". Enumera otras faltas: "El pavimento es muy irregular puesto que se limitaron a pintar sobra la calzada cuando crearon el carril. Por otro lado, se encharca a menudo porque no está bien drenado". Es muy crítico con el carril sobre aceras porque "favorece el conflicto con peatones" como ocurre en la plaza de España. Incide en que "ahora se da más por la irrupción de patinetes eléctricos y similares". Asimismo sostiene que las ciclovías con limitación a 30 kilómetros por hora son "inconvenientes puesto que esa velocidad no es accesible para todos; debería ser a 20 Km/h".