La campaña ´LloscaxLlosca´ ha recogido más de 100.000 colillas

Medio ambiente. La asociación ´No más colillas al suelo´ repite por segundo año consecutivo en Mallorca su campaña de ´LloscaxLlosca´, en una recogida de colillas que se llevó a cabo durante diez días en las playas de la isla. En el movimiento participaron diversas entidades que realizarán una escultura con los residuos reunidos

El movimiento ´LloscaxLlosca´ , que inició el pasado 13 de agosto, ha terminado diez días después su edición de este año en la playa de Can Pere Antoni con una. La principal finalidad de este proyecto, en el que este año han participado 65 personas, es crear conciencia sobre los daños medioambientales que provocan las colillas,

Esta campaña de la asociación ´No más colillas en el suelo´, que repite por segundo año consecutivo en la isla, ha contado con la participación de dos entidades ecologistas: Amics de la Terra Mallorca y la asociación para la conservación marina de Baleares, Ondine. Y cuya organización viene desde Barcelona de la mano del mallorquín Miquel Garau, quien cansado de encontrar este tipo de residuos en las playas, se puso en marcha para acabar con lo que explica "es el primer tipo de basura en el mundo".

Asimismo, la puesta en marcha se llevó a cabo a través de los voluntarios que realizaron diversas salidas colectivas durante los diez días que duró la campaña, así como también participaron de forma individual en el tiempo libre que iban a la playa. De la misma manera, según cuenta Miquel Garau, que se encargaba de colgar las fotos de las botellas llenas de colillas a través de Facebook, utilizaron las redes sociales con el hashtag #LloscaxLlosca para compartir su recogida y llegar a más personas preocupadas por este problema medioambiental.

A pesar de lo que se pueda pensar, dice Pilar Pacheco, esta campaña no excluye a fumadores. Esta voluntaria fumadora que "siempre ha recogido sus colillas y las de los demás" como ella misma explica, que no olvida que el objetivo no es más que vivir en un "lugar bonito y saludable".

Por su parte, la organización quiere que las 102.000 colillas pasen a formar una escultura para crear consciencia del gran impacto que tienen en las playas. Es por esto que Proartso, una asociación sin ánimo de lucro que apoya esta causa, se encargará de hacer realidad la figura, cuya forma aún no está acordada, pero se espera tener lista para el año que viene.